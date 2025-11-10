O erupţie vulcanică spectaculoasă a avut loc în statul american Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt, iar în urma fenomentului s-a format un vârtej de cenusă care a luat aspectul unei tornade.

Vulcanul Kilauea din statul american Hawaii a erupt din nou. Unul dintre cei mai activi dintre cei 5 vulcani de pe insula Hawaii, Kilauea are o înâlţime de 1.247 metri şi o vechime estimată între 300.000 şi 600.000 ani.

Kilauea a erupt din nou, iar în urma fenomenului cenuşa împrăştiată în atmosferă a luat aspectul unei tornade. Specialiştii au estimată că lava vulcanică a fost aruncată până la 330 de metri înălţime, dar şi că, din fericire, nu au existat victime. Momentul a fost, însă, unul care i-a bucurat pe pasionaţii de fotografie şi videografie, care au reuşit să imortalizeze momentul.

Kilauea a luat vieţi de-a lungul timpului

Erupţiile vulcanului Kilauea nu au fost mereu soldate fără victime. În 1790, o erupţie a omorăt o mare parte dintre locuitorii stabiliţi la baza vulcanului. De asemenea, în 1840 a avut loc o erupţie care a durat nu mai puţin de 26 de zile şi a produs 265 de milioane de metri cubi de lavă.

