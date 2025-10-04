Inundaţii catastrofale pe litoralul bulgăresc. Elenite, staţiune la Marea Neagră, a fost pur şi simplu măturată de ape.

Inundaţii de o violenţă excepţională au măturat sud-estul Bulgariei, nu departe de graniţa cu România. Staţiunea Elenite a fost măturată de ape, iar viitura a luat cel puţin trei vieţi, anunţă ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov.

Potrivit autorităţilor bulgare, un poliţist de frontieră care asista la operaţiunile de căutare-salvare, şi-a pierdut viaţa. La fel şi un conducător de excavator care ajuta la degajarea unui loc în care viitura a adus tot ce a prins în cale.

Autorităţile mai spun că o a treia victimă a fost înregistrată într-un hotel din localitate, dar identitatea nu a fost dezvăluită.

Articolul continuă după reclamă

Viitura din Bulgaria a lovit crunt după ce ploile au căzut din abundenţă. Meteorologii vorbesc despre peste 200 de litri de apă pe metru pătrat.

Ce spune Ministerul de Interne al Bulgariei

"Se văd, de asemenea, mai multe vehicule duse până la mare. O dronă a fost trimisă la fața locului pentru a verifica dacă erau ocupate", a declarat ministrul adjunct de Interne.

Din cauza precipitațiilor abundente, a fost decretată starea de urgență în mai multe comune din sud-estul și nord-vestul țării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰