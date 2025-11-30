Una dintre cele mai prestigioase instituții cinematografice din Franța, Cinémathèque Française din Paris, își închide pentru o lună sălile de proiecție, după ce mai mulți vizitatori au semnalat prezența ploșnițelor în timpul unor evenimente, inclusiv la o masterclass cu actrița de la Hollywood Sigourney Weaver. Conducerea promite o dezinsecție completă și condiții "perfect sigure și confortabile" la redeschidere.

Invazie de ploşniţe la unul dintre cele mai mari cinematografe din Franța. Sălile, închise pentru dezinsecţie - Getty Images

Cinémathèque Française, arhivă cinematografică de renume internațional și important centru de proiecții, a anunțat într-un comunicat că își închide cele patru săli de cinema timp de o lună începând de vineri, după descoperirea unei infestări cu ploșnițe, potrivit The Guardian.

Instituția a precizat că măsura, luată în urma raportării mai multor astfel de cazuri, este necesară pentru a garanta publicului "un mediu perfect sigur și confortabil".

Plângeri după un eveniment cu Sigourney Weaver

Articolul continuă după reclamă

La începutul lunii noiembrie, mai mulți spectatori au declarat pentru presa franceză că au fost mușcați de ploșnițe în timpul unei masterclass susținute de vedeta nominalizată la Oscar, Sigourney Weaver, cunoscută pentru rolurile din Alien și Avatar.

O persoană a afirmat pentru cotidianul Le Parisien că ploșnițele au fost văzute "plimbându-se pe scaune și pe haine".

La Cinémathèque, trei dintre sălile de proiecție sunt deschise publicului, iar a patra este destinată activităților educaționale.

Dezinsecție totală: scaune desfăcute, tratate cu abur și verificate de câini

Instituția a anunțat un protocol strict de igienizare: "Toate scaunele vor fi demontate și tratate individual cu abur uscat la 180°C de mai multe ori, înainte de a fi verificate sistematic de câini dresați". Și covoarele vor beneficia de "același nivel de tratament".

Restul spațiilor din clădire rămân deschise, inclusiv expoziția actuală dedicată actorului și regizorului american Orson Welles.

În 2023, guvernul francez a anunțat o amplă campanie de combatere a ploșnițelor, după ce acestea au fost observate în număr mare în transportul public, cinematografe și spitale, pe fondul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice din Paris 2024.

În 2024, autoritățile au afirmat că dezinformarea răspândită de conturi online asociate cu Rusia a amplificat panica publică în toamna anului 2023.

Ploșnițele şi-au capătat numele de la obiceiul de a se ascunde în saltele, deși se pot adăposti și în haine sau bagaje. Mușcăturile lor provoacă pete roșii, bășici sau erupții mari pe piele, însoțite de mâncărimi intense sau reacții alergice.

