Iran anunţă că a atacat baze americane din Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran după un atac coordonat SUA-Israel. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă. Ministerul Apărării din Qatar a declarat că armata a respins cu succes al doilea val de atacuri care au vizat mai multe părți ale națiunii.

Între timp, Ministerul de Externe al țării a condamnat atacurile iraniene, numindu-le o "încălcare flagrantă" a suveranității sale. Acesta a adăugat că Qatar a cerut întotdeauna un dialog cu Iranul și că vizarea țării "nu poate fi acceptată sub nicio justificare sau pretext", deoarece națiunea bogată în gaze din Golf s-a distanțat întotdeauna de conflictele regionale.

Între ţintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum şi flota navală americană din Bahrein, potrivit agenţiei de ştiri iraniene Fars.

Explozii puternice s-au auzit sâmbătă dimineaţă şi la Ierusalim, la scurt timp după ce sirenele de raid aerian au sunat deasupra oraşului, au relatat jurnalişti ai AFP.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, a declarat totuşi că nu a primit nicio informaţie despre rachete care şi-au lovit ţintele.

Sistemele de apărare qatareze au interceptat o rachetă iraniană sâmbătă, a declarat un oficial pentru AFP, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în tot emiratul.

Sistemul Patriot, fabricat în America, din Qatar a doborât o rachetă iraniană, a menţionat oficialul sub condiţia anonimatului.

Qatar găzduieşte baza aeriană Al-Udeid, cea mai mare facilitate militară americană din regiune.

Şi locuitori din Abu Dhabi au declarat pentru AFP că au auzit explozii puternice sâmbătă în capitala Emiratelor, unde se află o bază militară americană, după ce Statele Unite şi Israelul au anunţat atacuri aeriene împotriva Iranului, care a promis că va riposta.

Anterior, Emiratele Arabe Unite au anunţat că şi-au închis spaţiul aerian "temporar şi parţial" ca măsură de precauţie excepţională.

Mai multe explozii, din cauze necunoscute, s-au auzit şi în Dubai, conform unor martori citaţi de Reuters.

