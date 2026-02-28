Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran după un atac coordonat SUA-Israel. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă.

Reacţii contradictorii în Europa la atacul din Iran. Declaraţiile oficiale ale liderilor - Profimedia

Emmanuel Macron

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a scris, pe X, un mesaj în care menţionează că momentul va avea consecinţe grave pentru pacea şi securitatea internaţională.

"În acest moment decisiv, se iau toate măsurile pentru a asigura securitatea teritoriului național și a compatrioților noștri, precum și interesele noastre în Orientul Mijlociu. Franța este, de asemenea, pregătită să desfășoare resursele necesare pentru a-și proteja partenerii cei mai apropiați, la cererea acestora", scrie Macron.

În plus, preşedintele francez a subliniat că escaladarea conflictului este periculoasă pentru toată lumea.

"Escaladarea continuă este periculoasă pentru toți. Trebuie să înceteze. Regimul iranian trebuie să înțeleagă că nu mai are altă opțiune decât să se angajeze în negocieri de bună-credință pentru a pune capăt programelor sale nucleare și balistice, precum și acțiunilor sale de destabilizare regională. Acest lucru este absolut esențial pentru securitatea tuturor în Orientul Mijlociu", a punctat Macron.

De asemenea, Macron subliniază că poporul iranian este într-un moment foarte important.

"Poporul iranian trebuie, de asemenea, să își poată construi viitorul în mod liber. Masacrele comise de regimul islamic îl descalifică și impun ca vocea să fie redată poporului. Cu cât mai repede, cu atât mai bine", a explicat preşedintele.

Mai mult, preşedintele Franţei a solicitat o reuniune urgentă a Consilului de Securitate al ONU.

"Fidelă principiilor sale și conștientă de responsabilitățile sale internaționale, Franța solicită o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Sunt în strânsă legătură cu partenerii noștri europeni și cu prietenii noștri din Orientul Mijlociu", a declarat Macron.

Keir Starmer

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a prezidat sâmbătă dimineață o reuniune a comitetului de urgență al guvernului și a planificat să organizeze convorbiri telefonice cu aliații în următoarele ore.

"Nu dorim să vedem o escaladare suplimentară într-un conflict regional mai amplu", a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic, reiterând sprijinul Marii Britanii pentru o soluție negociată la ambițiile nucleare ale Iranului.

Marea Britanie a declarat sâmbătă că Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să dezvolte arme nucleare și este pregătită să-i apere interesele.

O sursă guvernamentală a declarat că Marea Britanie nu a participat la atacuri și că prim-ministrul britanic Keir Starmer va organiza sâmbătă o reuniune de răspuns de urgență, așa-numita reuniune COBRA.

"Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să dezvolte o armă nucleară și de aceea am sprijinit în mod constant eforturile de a ajunge la o soluție negociată", a declarat un purtător de cuvânt al guvernului într-un comunicat.

"Ca parte a angajamentelor noastre de lungă durată față de securitatea aliaților noștri din Orientul Mijlociu, avem o gamă de capabilități defensive în regiune, pe care le-am consolidat recent. Suntem pregătiți să ne protejăm interesele", a declarat purtătorul de cuvânt.

Pedro Sanchez

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-o postare pe X că Spania a respins ceea ce a numit acțiunea militară unilaterală desfășurată de Statele Unite și Israel.

El a adăugat că atacul asupra Iranului marchează o escaladare clară care adâncește instabilitatea în regiune.

"De asemenea, respingem acțiunile regimului iranian și ale Gărzii Revoluționare. Nu ne putem permite un alt război prelungit și devastator în Orientul Mijlociu", a scris el.

"Cerem o dezescaladare imediată și respectarea deplină a dreptului internațional", a adăugat el, solicitând reluarea dialogului.

Simona Moloiu

