SUA au doborât o dronă iraniană care se îndrepta "agresiv" către portavionul Abraham Lincoln, în Marea Arabiei

Forţele armate ale SUA au doborât marţi o dronă iraniană care se apropia de portavionul Abraham Lincoln, în Marea Arabiei. Potrivit unei surse oficiale americane, drona Shahed-139 se îndrepta "agresiv" către portavion, scrie Agerpres.

Drona Shahed-139 se îndrepta "agresiv" către portavion când a fost distrusă de un avion de vânătoare F-35C decolat de pe puntea acestuia.

Comandorul Tim Hawkins, purtător de cuvânt la Comandamentul Central al SUA, a precizat că aparatul de zbor fără pilot a fost doborât "în legitimă apărare şi pentru protecţia portavionului şi a personalului de la bord".

Niciun militar american nu a fost rănit în cursul incidentului şi niciun echipament al Statelor Unite nu a fost deteriorat.

Navă comercială sub pavilion american, "hărţuită" de Iran în Strâmtoarea Ormuz

Comandamentul Central (CENTCOM), unul din comandamentele interarme ale SUA, răspunzător de Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi o parte din sudul Asiei, a comunicat totodată că într-un alt incident, tot marţi, cu câteva ore mai târziu, Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran a hărţuit în Strâmtoarea Ormuz o navă comercială sub pavilion american şi cu echipaj de asemenea american. Două vase şi o dronă s-au apropiat cu viteză de nava Stena Imperative şi au ameninţat că o vor aborda şi confisca, a detaliat Hawkins.

Portavionul Abraham Lincoln şi grupul său de luptă sunt partea cea mai vizibilă a acumulării de forţe americane în Orientul Mijlociu, după reprimarea sângeroasă de către regimul de la Teheran a manifestaţiilor împotriva puterii islamice din Iran.

