Iranul a atacat trei nave cargo în Strâmtoarea Ormuz: Două dintre ele au fost "sechestrate"

Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene a atacat miercuri trei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz, relatează presa iraniană. În ciuda extinderii acordului de încetare a focului de către americani, nava Epaminondas a fost lovită și a suferit avarii serioase la puntea de comandă, în timp ce Euphoria a fost atacată, dar fără pagube și fără victime în rândul echipajului. Nava MSC Francesca a fost de asemenea avariată, raportând distrugeri la corp și la spațiile de cazare. Două dintre ele au fost "sechestrate" potrivit iranienilor.

Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene a atacat miercuri trei nave în Strâmtoarea Ormuz, relatează presa iraniană, citată de BBC. Agenția de știri Fars, afiliată Gărzilor, susține că o navă numită "Euphoria" a fost lovită și este acum eșuată în largul coastelor Iranului. Nava sub pavilion Panama este deținută de o companie din Emiratele Arabe Unite.

Marina Gărzilor Revoluţionare susţine că alte două nave cargo "MSC Francesca" și "Epaminondas" au fost "sechestrate" și direcționate către coasta Iranului, acuzând că acestea "operau fără autorizațiile necesare și intervenit ilegal asupra sistemelor de navigație (n.r. cel mai probabil au oprit semnalele GPS/AIS)".

Nava "Epaminondas" este deținută de o companie grecească şi are pagube grave la puntea de comandă. Iar nava "MSC Francesca", sub pavilion Panama, a fost atacată la aproximativ 11 km de coasta Iranului, în timp ce se deplasa spre sud, ieșind din Strâmtoare către Golful Oman. Nava a raportat "avarii la cocă și la zona de cazare".

Agenţia British Maritime Trade Operations (UKMTO), a confirmat că o barcă rapidă înarmată, aparţinând Corpului Gărzilor Revoluţionare, a deschis focul asupra nave container "Epaminondas" în ultimele ore, la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Oman, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Barca IRGC s-a apropiat de navă fără contact radio prealabil şi a deschis focul, "cauzând pagube grave punţii", a declarat agenţia. Întregul echipaj "este în siguranţă" şi "nu au fost raportate incendii sau repercusiuni asupra mediului", a adăugat agenţia cu sediul în Regatul Unit.

Vestea atacurilor vine la o zi după ce preşedintele american Donald Trump şi-a schimbat decizia de a nu prelungi încetarea focului cu Iranul, care urma să expire miercuri, şi a anunţat un armistiţiu pe termen nelimitat pentru a permite timp pentru negocieri cu regimul de la Teheran.

Trump a afirmat însă că va menţine blocada navală impusă Iranului, care, potrivit Comandamentului Central al SUA, a oprit 90% din comerţul maritim al Iranului în ultimele 10 zile. De altfel, într-o nouă postare făcută miercuri pe reţeaua sa Truth Social, Trump a afirmat că Iranul "se prăbuşeşte financiar" din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

"Iranul se prăbuşeşte financiar! Vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat - sunt însetaţi de bani! Pierd 500 de milioane de dolari pe zi (...) SOS!!!", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare.

