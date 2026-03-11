Dronele Shahed, succes neașteptat în penetrarea apărării din Golf. Rusia ajută Iranul şi cu strategii de atac

Rusia ajută Iranul cu tactici avansate de utilizare a dronelor testate în războiul din Ucraina, pentru a lovi ținte ale SUA și ale statelor din Golf în Orientul Mijlociu, relatează CNN, citând un oficial occidental din domeniul informațiilor.

Dronele Shahed, proiectate de Iran, dar produse în masă de Moscova pentru a fi folosite în Ucraina, au avut un succes neașteptat în penetrarea sistemelor de apărare aeriană ale statelor din Golf. Până acum, presa occidentală a relatat că Rusia ar oferi Iranului doar informații generale pentru stabilirea țintelor, nu și sfaturi tactice specifice, subliniază CNN.

"Ceea ce până acum era considerat un sprijin mai general devine acum mai îngrijorător, fiind vorba inclusiv de strategii de țintire pentru drone pe care Rusia le-a folosit în Ucraina", a spus oficialul, care a făcut dezvăluirile sub protecția anonimatului.

Deși nu a precizat exact tipul de ajutor tactic oferit de Moscova, este cunoscută strategia armatei ruse de a lovi Ucraina cu valuri de drone Shahed lansate simultan și schimbând frecvent direcția pentru a evita apărarea aeriană. "Rusia a început să sprijine regimul iranian cu drone. Cu siguranță îi va ajuta și cu rachete și îi sprijină și în domeniul apărării aeriene", a avertizat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ucraina a trimis experţi în Golf

Kievul a trimis în regiunea Golfului experți în interceptare pentru a împărtăși experiența Ucrainei în neutralizarea dronelor Shahed, care au un cost de producție de aproximativ 30.000 de dolari. Ucraina a dezvoltat interceptoare mici, care costă în jur de 5.000 de dolari fiecare și pot fi produse rapid.

Referindu-se la amenințările mai largi din Golf, oficialul occidental a spus că este "foarte îngrijorat" de minele amplasate de Iran în Strâmtoarea Ormuz, dar și de atacurile cu drone navale sau cele cu tehnologie rudimentară, folosind bărci de pescuit tradiționale împotriva grupurilor de portavioane americane.

Oficialul occidental a mai spus că este "îngrijorător" și sprijinul Chinei pentru Iran, dar a refuzat să ofere detalii.

