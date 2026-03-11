O dubă a intrat într-o baricadă din apropierea Casei Albe, au declarat oficialii. Șoferul a fost arestat și nu au fost raportate răniți, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

O dubă a intrat într-o baricadă din apropierea Casei Albe. Şoferul a fost arestat pe loc - Profimedia

Ofițerii au fost chemați în jurul orei locale 06:37 "în vecinătatea Casei Albe... după ce o dubă a trecut prin baricadă la intersecția dintre Connecticut Avenue și H Street, Northwest", a adăugat el, conform Sky News.

Serviciul Secret a declarat că bărbatul s-a izbit de bariera temporară de securitate cu puțin înainte de ora locală 06:30.

El a fost arestat imediat de ofițeri din cadrul diviziei în uniformă a Serviciului Secret, a declarat agenția, adăugând că este interogat și că există acuzații penale în curs de desfășurare.

O echipă de geniști a poliției a fost chemată la fața locului, a verificat vehiculul și a stabilit că este în siguranță.

