WSJ: Inteligenţa Artificială nu reduce volumul de muncă, îl intensifică. Concluziile unui studiu de amploare

Una dintre marile speranțe pentru inteligența artificială - cel puțin în rândul angajaţilor - este că va reduce volumul de muncă, eliberând oamenii pentru activități creative de nivel înalt. Până acum, se întâmplă exact opusul, arată noi date.

De fapt, Inteligenţa Artificială (IA) crește viteza, densitatea și complexitatea muncii, în loc să o reducă, conform unei analize a activității digitale a 164.000 de lucrători. Datele, provenite de la compania de software de analiză a forței de muncă și urmărire a productivității ActivTrak, acoperă peste 443 de milioane de ore de muncă la 1.111 angajatori, ceea ce îl face unul dintre cele mai ample studii privind efectele IA asupra obiceiurilor de muncă de până acum, conform Wall Street Journal.

Examinând activitatea digitală a utilizatorilor de IA cu 180 de zile înainte și după ce au început să utilizeze astfel de instrumente la locul de muncă, ActivTrak a constatat că IA a intensificat activitatea în aproape fiecare categorie: timpul petrecut pe aplicațiile de e-mail, mesagerie și chat s-a mai mult decât dublat, în timp ce utilizarea instrumentelor de management al afacerilor, cum ar fi software-ul de resurse umane sau de contabilitate, a crescut cu 94%.

Timpul petrecut de utilizatorii de inteligență artificială dedicat muncii concentrate și neîntrerupte – genul de concentrare necesar adesea pentru rezolvarea problemelor complexe, scrierea formulelor, crearea și elaborarea de strategii – a scăzut cu 9%, comparativ cu aproape nicio schimbare în cazul non-utilizatorilor.

"Nu este vorba că inteligența artificială nu creează eficiență", a declarat Gabriela Mauch, directorul de relații cu clienții al ActivTrak și șefa laboratorului de productivitate. "Ci mai degrabă faptul că această capacitate eliberată este imediat reutilizată pentru alte activități, iar aici este probabil să apară nebunia."

Asemenea obiceiuri nu sunt exact ceea ce au prezis susținătorii inteligenței artificiale. O serie de lideri din domeniul tehnologiei și afacerilor, de la Bill Gates la Jamie Dimon de la JPMorgan Chase, au sugerat că inteligența artificială ar putea, în cele din urmă, să-i conducă pe oameni să lucreze mai puțin, nu mai mult, și să ducă la o săptămână de lucru mai scurtă. Elon Musk a declarat că, în termen de 20 de ani, progresele în domeniul inteligenței artificiale și al roboților ar putea chiar face munca opțională.

Cu toate acestea, dovezile de până acum sugerează că mulți dintre cei care adoptă inteligența artificială nu folosesc eficiența tehnologiei pentru a-și oferi o pauză.

"Angajații folosesc adesea economiile de timp pentru a lucra mai mult, în loc să lucreze mai puțin, deoarece inteligența artificială face ca sarcinile suplimentare să pară ușoare și accesibile, creând un sentiment de impuls", a declarat Aruna Ranganathan, profesor asociat de management și organizații la Haas School of Business din cadrul Universității din California, Berkeley.

Analiza ActivTrak susține concluziile unui studiu de opt luni pe care îl conduce Ranganathan despre modul în care inteligența artificială generativă modelează obiceiurile de lucru la o companie de tehnologie cu aproximativ 200 de angajați. Cercetarea, încă în curs de desfășurare, a constatat până acum că instrumentele nu au redus munca, ci au intensificat-o. Angajații au lucrat în ritmuri mai rapide, au preluat o gamă mai largă de sarcini și au ajuns să lucreze mai multe ore. Constatările inițiale au fost publicate într-un articol recent din Harvard Business Review.

