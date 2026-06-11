Armata iraniană a anunţat joi că va lua ca ţintă orice navă care tranzitează strâmtoarea Ormuz, în timp ce Marina ţării a informat, la rândul ei, că a lovit două vase care încercau să treacă prin acest pasaj strategic, notează AFP.

Iranul intensifică măsurile în strâmtoarea Ormuz: Orice navă care tranzitează va fi luată ca ţintă - Profimedia

"Orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz va fi luată ca ţintă", a anunţat statul major iranian, citat de agenţia Tasnim, adăugând că această strâmtoare este de acum înainte "complet închisă pentru orice tip de navă", după noi bombardamente americane împotriva Iranului.

Marina iraniană, citată de televiziunea de stat IRIB şi de agenţia Mehr, a anunţat la rândul ei că "două nave care încercau să treacă ilegal prin Strâmtoarea Ormuz au fost lovite".

Armata americană a dezminţit miercuri afirmaţiile Iranului care susţine că a închis Strâmtoarea Ormuz după ultimele lovituri ale Statelor Unite, notează AFP.

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"Navele comerciale continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în această seară", a scris Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) pe platforma X.

Statul Major iranian anunţase anterior că "orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz va fi luată ca ţintă", iar Marina iraniană declarase că a lovit două nave.