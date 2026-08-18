Tragedie fără margini pe o insulă din Grecia. Un cuplu britanic aflat în luna de miere și pilotul lor au murit, după ce un elicopter privat s-a prăbușit și a luat foc. Potrivit autorităților, aparatul de zbor ar fi suferit o defecțiune mecanică cu doar câteva momente înainte de aterizare.

Tinerii morți în accidentul aviatic din Grecia erau proaspăt căsătoriți. Urmau să petreacă luna de miere - X

Autoritățile au identificat victimele drept Alexander Cromie și Marie Ebert, precum și pilotul Giorgos Raikos. Cei doi britanici, despre care se crede că aveau puțin peste 30 de ani și locuiau în Londra, se aflau în luna de miere. Pilotul era un fost ofițer al Forțelor Aeriene Elene.

Pilotul era fost ofițer al Forțelor Aeriene Elene

Potrivit presei locale, Raikos avea o vastă experiență de zbor și pilotase anterior elicoptere militare Chinook. De asemenea, era căsătorit și avea trei copii.

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Cuplul închiriase un taxi aerian privat din Atena către insula Sifnos pentru începutul lunii de miere. Tragedia s-a produs în jurul orei 18:00, ora locală, în timp ce elicopterul se apropia de heliportul de pe insulă.

Imaginile difuzate de presa locală arată locul impactului pe un versant arid, de unde se ridică un nor gros de fum. Înregistrările surprinse de camerele de supraveghere din apropiere arată cum elicopterul începe să se rotească necontrolat, pierde rapid altitudine și se prăbușește. Fragmente ale aparatului sunt aruncate în aer în urma impactului.

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Inițial, unele publicații elene au relatat că elicopterul s-ar fi prăbușit la scurt timp după decolare, însă informația a fost ulterior corectată. Manolis Fountoulakis, viceprimarul insulei Sifnos, a declarat pentru publicația elenă NewsIT că epava era complet distrusă.

„Nu a mai rămas nimic, doar o masă fără formă, în interiorul căreia se aflau cele două trupuri carbonizate. Locuitorii spun că elicopterul a suferit o defecțiune în aer și că s-a auzit un zgomot puternic și neobișnuit, asemănător celui produs de aeronavele militare”, a spus acesta.

Tinerii căsătoriți, găsiți fără viață în interiorul epavei

Viceprimarul a adăugat că două dintre victime au fost găsite în interiorul epavei, iar cea de-a treia la câțiva metri distanță. Publicația Proto Thema relatează că serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 18:17. Două echipaje de pompieri și o autospecială au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit după impact.

La locul accidentului a ajuns și o echipă de salvare transportată cu o ambarcațiune rapidă a Brigăzii de Pompieri. Ministerul britanic de Externe a anunțat că este în contact cu autoritățile elene și că încearcă să obțină informații suplimentare despre accident. Instituția a precizat că este pregătită să ofere asistență consulară persoanelor afectate.

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Serviciul elen de pompieri a transmis că prăbușirea elicopterului a declanșat alarma de urgență pe insula din arhipelagul Cicladelor, o destinație foarte populară în sezonul estival.

Primarul insulei, Maria Nadali, a descris accidentul drept un eveniment șocant. „Suntem profund șocați și încercăm, împreună cu serviciile competente, să gestionăm consecințele acestui incident produs în apropierea heliportului”, a declarat aceasta, potrivit Daily Mail.

Un martor le-a spus jurnaliștilor locali că elicopterul, identificat ca fiind un Bell 206 de fabricație canadiană, a început să se rotească cu viteză înainte de a se prăbuși. Potrivit presei elene, pilotul fusese angajat de compania care opera zborul în urmă cu doar două luni.

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Autoritățile au precizat că nicio locuință nu a fost afectată și nu au existat alte victime.

Organizația Națională pentru Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare și pentru Siguranța Transporturilor a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Insula Sifnos face parte din arhipelagul Cicladelor și este cunoscută pentru plajele sale cu nisip și pentru Mănăstirea Chrysopigi.

Alt accident aviatic în Grecia, în urmă cu câteva săptămâni

Accidentul are loc la doar câteva săptămâni după un alt incident aviatic petrecut în Grecia, în timpul intervențiilor pentru stingerea incendiilor de vegetație. Atunci, un pilot grec și unul danez și-au pierdut viața după ciocnirea a două elicoptere în regiunea Psatha din Attica, la aproximativ 68 de kilometri vest de Atena.

În acel accident, unul dintre piloți, britanicul Andrew Hutchinson, în vârstă de 48 de ani, a supraviețuit în mod miraculos. El le-a povestit ulterior familiei că a reușit să se salveze împreună cu coordonatorul grec aflat la bord înainte ca elicopterul să explodeze după prăbușire.