Și-a ucis colegul de apartament pentru 5£. Eliberat din închisoare, un român a comis o crimă identică în UK

Un român a fost găsit vinovat de crimă în Marea Britanie și își așteaptă sentința. Este vorba despre Eugeniu Neamțu, în vârstă de 59 de ani, care l-a înjunghiat mortal pe Gheorghe Trică, în vârstă de 63 de ani, în apartamentul din estul Londrei în care amândoi locuiau. Potrivit Sky News, la mijlocul conflictului s-ar fi aflat cinci lire sterline. Neamțu a fost găsit vinovat la doar trei ani după ce a fost eliberat din închisoare în țara noastră.

Potrivit Sky News, Eugeniu Neamțu, cunoscut sub numele de Jimmy, a fost condamnat pentru crimă în România în 2007, după ce și-a înjunghiat colegul de apartament în piept, în urma unei dispute legate de bani, în timp ce amândoi se aflau sub influența alcoolului.

A fost eliberat în 2023 și s-a mutat în Walthamstow, estul Londrei, unde, potrivit autorităților, l-a ucis pe conaționalul său Gheorghe Trică, în vârstă de 63 de ani, pe 20 februarie, în circumstanțe "izbitor de similare".

În 2006, Neamțu și-a înjunghiat colegul de apartament într-o crimă trasă la indigo

Articolul continuă după reclamă

În august 2006, Neamțu băuse țuică împreună cu colegul său de apartament de la vremea aceea, Adrian Vas, când cei doi s-au certat în legătură cu chiria și lucrările efectuate pe proprietate.

Neamțu a luat un cuțit și și-a înjunghiat victima de mai multe ori în piept. El a fost găsit vinovat de crimă după ce instanța i-a respins afirmația că acționase în legitimă apărare.

20 de ani mai târziu, Eugeniu Neamțu își înjunghie victima pentru 5 lire

În ceea ce privește crima comisă în Regatul Unit, victima a fost înjunghiată în piept după ce s-a certat cu Neamțu. Gheorghe Trică ar fi fost auzit spunând "Dă-mi înapoi cele 5 lire".

La un moment dat, un martor a exclamat: "Doamne Dumnezeule, l-a tăiat pe Trică".

Gheorghe Trică a fost găsit într-o baltă de sânge. Acesta s-a prăbușit pe balconul comun din fața ușii apartamentului și a murit la fața locului. În același timp, agresorul a fost văzut aruncând ceva peste balustradă. Arma crimei, un cuțit de friptură cu mâner negru, a fost găsită în grădină.

Agresorul susține că a vrut doar să-și "sperie" victima

După arestare, Neamțu a susținut că victima îl amenințase că îl va ucide, îl împinsese pe scări și mimase gestul de tăiere a gâtului. Bărbatul a susținut că luase cuțitul din bucătărie pentru a-l "speria" pe domnul Trică și că îl înjunghiase în piept pentru a se apăra.

Neamțu a rămas în arest preventiv și urmează să fie condamnat la o dată ulterioară.