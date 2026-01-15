Iranul neagă că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte. Activiştii susţin că execuţia a fost amânată

Justiţia iraniană spune că Erfan Soltani, proprietarul unui magazin de haine care a fost arestat în timpul revoltelor din orașul Karaj, nordul ţării nu a fost condamnat la moarte, potrivit presei de stat. Autorităţile afirmă că Soltani, care se află în prezent în Penitenciarul Central din Karaj, este acuzat de "complot împotriva securității interne a țării" și de "activități de propagandă împotriva regimului", scrie Sky News.

Justiția iraniană susține că Erfan Soltani a fost arestat în timpul protestelor, dar nu a fost condamnat la moarte, potrivit presei de stat. Autoritățile judiciare afirmă că Soltani, aflat în prezent în Penitenciarul Central din Karaj, este acuzat de "complot împotriva securității interne a țării" și de "activități de propagandă împotriva regimului", scrie Sky News.

Totuși, se precizează că pedeapsa cu moartea nu se aplică acestor acuzații în cazul în care ele sunt confirmate de instanță.

Soltani, condamnat la moarte în urma protestelor

Erfan Soltani este proprietarul unui magazin de haine şi a fost arestat în timpul revoltelor din orașul Karaj, nordul ţării. Familia sa a negat că bărbatul ar fi "recurs vreodată la violență" în timpul protestelor şi îl imploră pe Donald Trump să intervină și să împiedice execuția sa. Tânărul a fost arestat joia trecută lângă locuinţa sa. I s-a refuzat accesul la un avocat sau dreptul la un proces corect, potrivit Hengaw, un ONG kurd, cu sediul în Norvegia.

Patru zile mai târziu, familia sa a fost anunțată că execuția sa era programată. Autoritățile le-au spus rudelor că sentința la moarte este definitivă și că i se va permite doar un scurt moment cu rudele sale înainte de execuție. Miercuri, un membru al familiei lui Soltani a declarat pentru Sky News că acesta nu a fost executat, deși fusese programat să fie spânzurat în cursul zilei.

Miercuri, organizația Hengaw a declarat că are "îngrijorări serioase și continue în legătură cu dreptul la viață al lui Soltani", însă, potrivit informațiilor obținute de la rude, execuția acestuia a fost amânată.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Iranul cu represalii în cazul în care va executa protestatari. Ulterior, preşedintele american a declarat că uciderile protestatarilor din Iran "au încetat".

Ministrul de Externe neagă că există planuri de executare a protestatarilor

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a insistat în timpul unui interviu acordat Fox News că nu există planuri iminente de spânzurare sau de executare a protestatarilor. Oficialul iranian a încercat totodată să minimalizeze amploarea tulburărilor din țară, susținând că situația este acum "calmă".

"Deținem controlul total. Și să sperăm, știți, că va prevala înțelepciunea și că nu vom ajunge la un nivel ridicat de tensiune, care ar putea fi dezastruos pentru toată lumea", a adăugat Araghchi.

