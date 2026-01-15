Situaţie fără precedent în Iran. Ministerul român al Afacerilor Externe a ridicat alerta la nivel maxim, 9 din 9, şi îndeamnă toţi românii să părăsească imediat ţara, pe orice rută existentă. Mai multe ţări au urmat exemplul şi şi-au îndemnat cetăţenii cu privire la situaţia de acolo. Sunt ore cruciale, în care Donald Trump poate ordona un atac iminent asupra Iranului, spun oficiali citaţi de presa internaţională. Bilanţul victimelor, unul încă provizoriu, vorbeşte de cel puţin 3.400 de morţi.

Mai mulţi oficiali europeni citaţi de presa internaţională spun că un atac american este iminent în orele următoare. Previziunea se bazează pe faptul că americanii şi-au retras soldaţi din mai multe baze din regiune, care ar purtea fi vizate de riposta iraniană. Inclusiv ministerul afacerilor Externe de la Bucureşti a emis o alertă de călătorie de nivel maxim - 9 din 9.

Statele Unite și Regatul Unit reduc numărul de militari de la baza aeriană Al-Udeid din Qatar, în timp ce oficiali au declarat pentru CBS, partenerul BBC din SUA, că retragerea parțială a trupelor americane este "o măsură de precauție". Ministerul britanic de Externe a închis temporar ambasada din Teheran, care va funcționa de acum înainte de la distanță, a precizat un purtător de cuvânt al guvernului.

Spațiul aerian al Iranului ar fost închis aproape complet timp de cinci ore peste noapte, iar mai multe companii aeriene au anunțat că vor devia zborurile pentru a ocoli Iranul.

400 de cetăţeni români trăiesc în Iran.

Trump, despre Iran: Vom urmări şi vom vedea

De la Casa Albă, Donald Trump a prezentat cele mai recente informaţii despre tulburările din Iran.

"Ni s-a spus că uciderile din Iran încetează. Au încetat. Şi că nu există niciun plan pentru execuţii. Aşa mi s-a spus de la surse sigure. Vom afla despre asta. […] [Asta înseamnă că o acţiune militară împotriva Iranului nu mai este luată în considerare?] Vom urmări şi vom vedea care e procesul" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Erfan Soltani are 26 de ani şi ar fi fost arestat joia trecută. Simbol al rezistenţei iraniene, urma să devină ieri prima persoană condamnată la moarte prin spânzurare. Şeful diplomaţiei iraniene a dat asigurări la Fox News că nici nu a existat un astfel de plan.

"Iranul a dovedit că este pregătit pentru negocieri, pentru diplomaţie. [...] Este mai bună (n.r. diplomaţia) decât războiul. Dar decizia aparţine preşedintelui Statelor Unite" a spus ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

"Ne pare rău, apelul dumneavoastră este restricţionat"

Este mesajul pe care îl primesc cei mai mulţi dintre iranienii care încearcă să sune acasă de la începutul blackoutului. Gazaleh este în România din 1991, şi din 2019 are şi cetăţenie română. Este fiica unui activist politic de opoziţie din Iran.

"Am reuşit prin verişorul meu care stă în SUA şi este it-ist să facem schimb de două sms-uri cu familia din partea mamei prin care au reuşit să ne spună că "suntem bine, suntem acasă. nu am păţit nimic" a spus Gazaleh, iraniană din România.

Cele patru scenarii SUA-Iran

Al patrulea scenariu, descris ca cea mai puternică operaţiune, presupune atacuri cibernetice la scară largă care să paralizeze comunicaţiile de stat ale Iranului.

