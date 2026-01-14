Erfan Soltani, protestatarul iranian condamnat la moarte. Familia îl imploră pe Trump să oprească execuţia

Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, este primul iranian care riscă să fie executat pentru că a participat la demonstrațiile recente împotriva regimului. Oficialii iranieni au promis să-i judece și să-i pedepsească rapid pe protestatari, avertizând că oricine a fost arestat în ultimele zile este considerat vinovat de "război intern" împotriva guvernului. În timp ce Departamentul de Stat american vorbeşte de 10.600 de manifestanţi arestaţi, ONG-ul Human Rights Activists (HRA), cu sediul în SUA, a transmis că până acum a putut confirma moartea a 2.403 protestatari și a 147 de persoane din aparatul de securitate, precum și arestarea a 18.137 de persoane.

Şeful justiţiei din Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a promis miercuri procese ''rapide'' în cazul suspecţilor arestaţi în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale calificate drept ''revolte'' de către autorităţi, potrivit postului public de televiziune iranian.

''Dacă cineva a incendiat o persoană sau dacă a decapitat-o înainte de a-i arde corpul, trebuie să ne facem treaba rapid'', a declarat Gholamhossein Mohseni Ejei în timpul vizitei la o închisoare unde se află în detenţie persoane arestate în timpul manifestaţiilor. Potrivit agenţiilor de presă iraniene, el a petrecut cinci ore în această închisoare din Teheran pentru a analiza cazurile şi a spus că procesele ar trebui să fie ''publice''.

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că SUA vor acţiona ''într-o manieră foarte puternică'' dacă autorităţile iraniene vor începe să execute persoane arestate în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale începute pe 28 decembrie în Iran. La rândul său, Iranul acuză Washingtonul că vrea să găsească un ''pretext'' în vederea unei intervenţii militare pentru a face să cadă regimul actual de la Teheran.

Cine este Erfan Soltani

Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului vorbesc despre mii de arestări de la debutul demonstraţiilor antiguvernamentale din Iran. Potrivit diplomaţiei americane, o primă execuţie este prevăzută pentru miercuri. ''Peste 10.600 de manifestanţi au fost arestaţi. Erfan Soltani, 26 de ani, a cărui execuţie a fost programată pentru 14 ianuarie, este unul dintre ei'', a declarat Departamentul de Stat american, într-un mesaj în limba farsi postat pe platforma X. Amnesty International a cerut Iranului ''să se abţină imediat de la orice execuţii, inclusiv de la cea a lui Erfan Soltani''.

Erfan Soltani este proprietarul unui magazin de haine şi a fost arestat în timpul revoltelor din orașul Karaj, nordul ţării. Familia sa a negat că bărbatul ar fi "recurs vreodată la violență" în timpul protestelor şi îl imploră pe Donald Trump să intervină și să împiedice execuția sa. Tânărul a fost arestat joia trecută lângă locuinţa sa. I s-a refuzat accesul la un avocat sau dreptul la un proces corect, potrivit Hengaw, un ONG kurd, cu sediul în Norvegia. Patru zile mai târziu, familia sa a fost anunțată că execuția sa era programată. Autoritățile le-au spus rudelor că sentința la moarte este definitivă și că i se va permite doar un scurt moment cu rudele sale înainte de execuție.

"Cererea noastră acum este ca Trump să se țină de cuvânt, deoarece poporul iranian a ieșit în stradă pe baza declarațiilor sale. O populație neînarmată a avut încredere în acele cuvinte și este acum sub focul armelor. Vă implor, vă rog, nu lăsați ca Erfan să fie executat. Vă rog", a declarat o verișoară a lui Soltani.

ONG-ul Human Rights Activists (HRA), cu sediul în SUA, a transmis că până acum a putut confirma moartea a 2.403 protestatari și a 147 de persoane afiliate guvernului, precum și arestarea a 18.137 de oameni. Potrivit organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului, printre care Amnesty International, Iranul este a doua ţară din lume, după China, care execută mii de persoane în fiecare an. Organizaţia Human Rights Activists a anunţat miercuri că numărul deceselor din Iran a atins 2.571 în cele 18 zile de proteste împotriva guvernului.

