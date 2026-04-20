Escaladează tensiunile în Orientul Mijlociu după ce Statele Unite au capturat în Golful Oman o navă iraniană care încerca să forţeze blocada americană. Teheranul acuză Washingtonul că încalcă armistiţiul şi promite să riposteze. Paie pe foc pune şi Donald Trump, care ameninţă Republica Islamică cu distrugerea centralelor electrice şi a podurilor, dacă nu acceptă un acord de pace până la expirarea armistiţiului, adică peste mai puţin de două zile.

Este momentul în care puşcaşii marinei americane deschid focul asupra navei sub pavilion iranian care încerca să ocolească blocada Statelor Unite.

"Navă cu motor Touska, navă cu motor Touska. Evacuaţi camera motoarelor, evacuaţi camera motoarelor! Suntem pregătiţi să deschidem focul!", se aude într-o înregistrare.

"Echipajul iranian a refuzat să se conformeze, astfel că nava noastră militară i-a oprit pe loc, lovind sala motoarelor. Avem control deplin asupra navei.", a declarat Trump.

Pentru că iranienii au ignorat avertismentele repetate ale americanilor mai bine de şase ore, puşcaşii lui Donald Trump au fost nevoiţi să treacă la atac - au lovit sala motoarelor, după care au preluat frâiele navei. Cunoscută şi sub numele Touska, nava lungă de 274 de metri venea din China şi se îndrepta spre Iran. Era deja în atenţia americanilor, pentru că era supusă de ceva timp sancţiunilor.

În replică, Teheranul a promis că va riposta cât de curând şi a acuzat Statele Unite că încălcă armistiţiul de două săptămâni. Forţele iraniene susţin, în plus, că ar fi atacat cu drone mai multe nave americane după operaţiune. Noile tensiuni sunt alimentate şi de cele mai recente ameninţări venite de la Washington.

Într-o postare pe reţeaua lui de socializare, Donald Trump a transmis un nou ultimatum Iranului.

"Oferim o înţelegere foarte corectă și rezonabilă și sper că o vor accepta, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor dărâma fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. Gata cu amabilităţile!", a avertizat preşedintele american.

Liderul de la Casa Albă a transmis şi care sunt condiţiile lui - redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi predarea uraniului îmbogăţit Statelor Unite.

"Asta nu ar fi o crimă de război? Aceasta ar fi o escaladare a conflictului. Este perfect acceptabil conform regulilor războiului terestru.", a declarat Mike Waltz, Ambasadorul Statelor Unite la ONU, potrivit ABC NEWS.

"Preşedintele mi-a spus foarte clar că nu va face aceeaşi greşeală pe care a făcut-o preşedintele Obama, să ofere Iranului bani şi să le permită continuarea programului nuclear.", a explicat Trey Yingst, reporter Fox News.

"Având în vedere că ultimatimul este făcut imediat şi el priveşte faptul că miercuri, 22, expiră această perioadă temporară de oprire a focului, cred că există o presiune a deadline-ului cel puţin, ceea ce ar putea să determine nu neapărat o reaşezare a poziţiilor, dar o poate o mai mare flexibilitate.", a precizat Iulian Chifu, analist politică externă.

Noile tensiuni vin după mai multe zile în care situaţia a evoluat ca un roller coaster. Ministrul iranian de Externe a anunţat vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru ca Gărzile Revoluţionare să o închidă sâmbătă, semn că armata a preluat controlul negocierilor.

"Voi mi-aţi dat permisiunea să trec! Este a doua navă de pe lista voastră. Mi-aţi dat permisiunea să trec, dar acum trageţi asupra mea! Lăsaţi-mă să mă întorc!", spune un reprezentant al Gărzilor Revoluţionare.

Astăzi, trimişii americani vor ajunge la Islamabad pentru noi tratative.

Atât timp cât blocada americană continuă, Iranul nu pare dispus să trimită negociatori la masa discuţiilor.

"Negocierile cu iranienii sunt în desfăşurare, în ciuda a ceea ce se aude în spaţiul public. Cred că acestea decurg chiar bine. Cred că, în curând, veţi vedea un acord care atinge obiectivul Statelor Unite şi care va pune capăt celor 47 de ani de terorism provenit din Iran şi, probabil, care va aduce ţara pe o cale mai bună pentru propriul său popor.", a declarat Chris Wright, secretarul american ala Energiei.

"Noi avem bunăvoință. Dorim o pace durabilă – o pace durabilă care să includă garanții pentru ca această situație să nu se mai repete.", a spus Mohammad Bagher Qalibaf, preşedintele Parlamentului iranian.

Negocierile vin după ce Donald Trump şi-a convocat vicepreşedintele şi principalii miniştri, printre care Secretarul Războiului şi cel de Stat, la o şedinţă pe tema campaniei din Iran. Wall Street Journal scris însă că liderul american nu ascultă sfaturile consilierilor

Tipul acesta de funcţionalitate, de negociere în forţa şi cu forţă nu poate să ducă decât mai degrabă decât spre o escaladare a conflictului.

În România, în ciuda semnalelor mixte din Orientul Mijlociu, preţul combustibilului este în continuare în scădere. Motorina a ajuns la 8 lei şi 63 de bani, iar benzina la 8 lei şi 7 bani, aproape acelaşi preţ ca înainte de izbunicrea conflictului. Oamenii au făcut cozi la pompă, ca să profite de preţuri.

"Va creşte odată cu reluarea ostilităţilor. De aia am zis să vin să iau acum că am zis să prind şi eu ceva mai ieftin.", spune un cetăţean.

Analiştii au calculat că, în aproape 50 de zile de război, planeta a pierdut țiței în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, adică o cantitate care fi ajuns industriei aviatice globale timp de 10 săptămâni.

