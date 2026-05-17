Iranul vrea taxe pe cablurile submarine de internet din Strâmtoarea Ormuz. Risc pentru traficul digital global

Iranul intenționează să impună taxe asupra cablurilor submarine de internet din Strâmtoarea Ormuz, într-o mișcare care ar putea afecta traficul digital global și transmite un avertisment indirect marilor companii tech. Inițiativa evidențiază încercarea Teheranului de a-și consolida influența asupra uneia dintre cele mai importante rute strategice ale lumii, relatează CNN.

Autorităţile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona şi ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta şi Amazon să respecte legislaţia iraniană, potrivit presei apropiate Gardienilor Revoluţiei.

Purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfaghari a declarat pe X că Iranul "va impune taxe pentru cablurile de internet", iar firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licenţe şi să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparaţii şi mentenanţă.

Strâmtoarea Ormuz, coridor-cheie pentru petrol și gaze, dar și pentru traficul global de date

Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol şi gaze, ci şi un coridor esenţial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicaţii financiare, servicii cloud, trafic de internet şi conexiuni utilizate de bănci, armate şi companii de inteligenţă artificială.

Experţii avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia şi Europa. Cercetătorul Mostafa Ahmed, de la Habtoor Research Center din Emiratele Arabe Unite, a avertizat că un atac asupra infrastructurii submarine ar putea provoca "o catastrofă digitală în cascadă".

Iranul vrea ca Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația sa privind infrastructura digitală

Potrivit companiei TeleGeography, două cabluri importante, Falcon şi Gulf Bridge International, traversează ape teritoriale iraniene.

CNN notează că Iranul nu a ameninţat explicit că va sabota infrastructura submarină, însă oficiali şi publicaţii apropiate regimului au transmis în repetate rânduri avertismente privind folosirea controlului asupra Strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune geopolitică şi economică.

Autorităţile iraniene invocă prevederi din Convenţia ONU privind dreptul mării şi compară modelul propus cu taxele percepute de Egipt pentru infrastructura digitală şi maritimă din Canalul Suez.

Denisa Vladislav

