Marea Britanie anunţă că Iran a lansat rachete spre Europa, în condiţiile în care Teheranul intră în haos

Rachete au fost lansate asupra Ciprului, iar trupele britanice au fost la un pas de impact în Bahrain, în contextul în care Iranul atacă ca răspuns la atacul lui Donald Trump, a dezvăluit astăzi John Healey, Secretar al Apărării în Marea Britanie.

Marea Britanie anunţă că Iran a lansat rachete spre Cipru, în condiţiile în care Teheranul intră în haos - Profimedia

Secretarul Apărării a explicat că, în lipsa unei conduceri, comandanții de rachete iraniene "își aleg propriile ținte", pe măsură ce Teheranul își pierde "comanda și controlul", relatează Daily Mail.

Iranul a lansat acțiuni de represalii în tot Orientul Mijlociu în urma atacurilor americane și israeliene, care au ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Iranul a lansat rachete asupra Kuweitului, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și Bahrainului, toate având o prezență militară americană, aeroporturile civile și hotelurile fiind lovite.

Articolul continuă după reclamă

Healey a declarat că avioanele RAF care zboară din bazele din Cyrus și Qatar protejează aliații britanici din regiune și vor "dobor"” rachete sau drone.

El a dezvăluit că două rachete au fost lansate în direcția Ciprului, în timp ce atacurile iraniene au aterizat la "câteva sute de metri" de trupele britanice din Bahrain.

Secretarul Apărării a confirmat că oficialii britanici sunt în alertă pentru noi comploturi teroriste pe teritoriul britanic, în timp ce cancelarul Rachel Reeves urmărește "foarte atent" prețurile petrolului.

Marea Britanie nu a jucat niciun rol în atacurile asupra Iranului, dar Healey a spus că "puțini oameni vor jeli" moartea ayatollahului.

Secretarul Apărării a numit regimul iranian "o sursă a răului" care "sponsoriza și exporta teroarea, inclusiv în țări precum Marea Britanie".

Într-o declarație acordată duminică postului de televiziune Sky News, Healey a declarat că au existat recent 20 de comploturi teroriste îndreptate împotriva Marii Britanii de către Iran.

Nivelul de amenințare teroristă în Marea Britanie este în prezent "substanțial", ceea ce înseamnă că un atac este considerat "probabil", dar există două niveluri superioare - "sever" și "critic".

Întrebat dacă nivelul de amenințare teroristă este revizuit, deoarece Iranul ripostează la atacurile SUA și Israelului, secretarul Apărării a spus: "Absolut".

"Când vezi un regim ca acesta care atacă în Orientul Mijlociu fără discriminare și pe scară largă, lovind civili și ținte militare. Când ai unii dintre reprezentanții săi capabili de alte acțiuni în numele lor, atunci, bineînțeles, protecția forțelor noastre în regiune este la cel mai înalt nivel."

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰