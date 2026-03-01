Ali Khamenei, ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceauşescu înainte de căderea regimului comunist

Ali Khamenei a fost ultimul lider internaţional cu care s-a întâlnit Nicolae Ceauşescu înainte căderii regimului comunist din ţara noastră.

Ambele întâlniri au avut loc în anul 1989, an la finalul căruia românii aveau să se elibereze de regimul comunist. Ali Khamenei, proaspăt instalat ca lider suprem al Iranului, venea la Bucureşti în februarie 1989. În decembrie 1989, când revolta din Timişoara deja izbucnise, Nicolae Ceauşescu face o vizită neaşteptată în Iran.

În acea perioadă, legăturile dintre România şi Iran erau foarte strânse. Iranul trimitea studenţi la studii în ţara noastră, în special la Medicină, în timp ce noi le trimiteam maşini, utilaje sau forţă de muncă. Potrivit lui Ion Stoian, ultimul ministru de Externe al României comuniste, în decembrie 1989 Nicolae Ceauşescu s-a dus în Iran pentru a cere ţiţei şi gaze, în condiţiile în care toată producţia noastră mergea la export pentru acoperirea datoriei externe.

Cine a fost Ali Khamenei şi cum a ajuns la putere

Ayatollahul Ali Khamenei a petrecut aproape patru decenii ca lider suprem al Iranului şiit, construind o putere regională care să rivalizeze cu statele sunnite din Golf şi ostilă faţă de SUA şi Israel. Considerat iniţial slab şi un succesor improbabil al carismaticului ayatollah Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice, Khamenei şi-a consolidat treptat puterea, devenind liderul incontestabil al Iranului.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, conducea din 1989 şi deţinea autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor guvernamentale, militare şi judiciare. În timp ce oficialii aleşi se ocupau de afacerile curente, nicio politică importantă – în special cele care implică Statele Unite – nu putea fi pusă în aplicare fără aprobarea sa explicită.

Stilul său de conducere îmbina rigiditatea ideologică cu pragmatismul strategic. El era profund sceptic faţă de Occident, în special faţă de SUA, pe care le acuza că urmăresc schimbarea regimului. Cu toate acestea, el s-a arătat dispus să facă concesii atunci când supravieţuirea Republicii Islamice era în joc.

