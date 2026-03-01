Antena Meniu Search
Succesorul interimar al lui Ali Khamenei a fost decis. Cine este Alireza Arafi şi care sunt sarcinile lui

Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului.

de Simona Moloiu

la 01.03.2026 , 13:10
X / علیرضا اعرافی

Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit membru al consiliului de conducere, însărcinat cu îndeplinirea temporară a rolului de Lider Suprem, relatează Times of Israel.

Alireza Arafi va ocupa poziția până la alegerea unui succesor în cadrul procesului constituțional iranian.

În sistemul iranian, consiliul interimar îi include pe președintele Masoud Pezeshkian, pe președintele Curții Supreme, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, și pe un cleric din Consiliul Gardienilor.

Acest organism va conduce împreună țara după moartea lui Khamenei, în timp ce Iranul intră într-o fază de tranziție.

Alireza Arafi s-a născut în 1959, în Meybod, și este un cleric șiit iranian. În prezent este membru al Consiliului Gardienilor, al Adunării Experților și șeful Bache-Kooni Basij.

A fost fost președinte al Universității Internaționale Al-Mustafa, lider al rugăciunii de vineri la Qom și șeful Seminarului Iranian.

