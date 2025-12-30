Israel a desfășurat primul sistem de apărare cu laser din lume, Iron Beam. Cum funcţionează şi ce avantaje are

Ministerul Apărării din Israel a anunțat duminică că a desfășurat pe teren Iron Beam sau "Raza de fier", primul sistem de apărare antiaeriană cu laser operațional din lume. Capabil să intercepteze drone, rachete, proiectile și obuze cu viteza luminii, sistemul are un cost de operare mult inferior interceptoarelor tradiționale, relatează Jerusalem Post. A fost dezvoltat de companiile israeliene Elbit Systems și Rafael și a fost deja predat armatei. Va fi folosit pentru a completa actualele scuturi antirachetă, precum Domul de Fier, Praștia lui David și Arrow (Săgeata).

Israelul a primit primul sistem de apărare cu laser Iron Beam, 28 decembrie - Profimedia

Armata israeliană a anunţat duminică că a recepţionat şi desfăşurat pe teren sistemul de apărare aeriană bazat pe laser Iron Beam. El a fost predat forţelor armate după ce a fost dezvoltat de firmele israeliene Elbit Systems şi Rafael.

Ce este Iron Beam

Începând din decembrie 2025, sistemul este distribuit la scară largă în toată țara, în loc să fie testat local, relatează Jerusalem Post. Este capabil să distrugă ținte multiple simultan, nu doar una sau două. Comparativ cu versiunea mai mică Lite Beam, sistemul Iron Beam are mai multă putere, o rază de acțiune mai mare și poate fi folosit pentru o gamă mai largă de amenințări. Pe lângă capacitatea de a doborî drone, Iron Beam poate apăra în caz de atacuri cu rachete, proiectile și mortiere, nu doar drone, care sunt amenințări relativ mai lente.

Articolul continuă după reclamă

Un avantaj esențial al Iron Beam este că sistemul costă practic aproape nimic la fiecare utilizare, în comparație cu interceptoarele tradiționale pentru Iron Dome și Arrow. Iron Beam va reduce mult costul interceptării amenințărilor aeriene, o provocare majoră pentru Israel în timpul războiului recent, când zeci de mii de proiectile au fost lansate de pe șase fronturi.