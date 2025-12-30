Israel a desfășurat primul sistem de apărare cu laser din lume, Iron Beam. Cum funcţionează şi ce avantaje are
Ministerul Apărării din Israel a anunțat duminică că a desfășurat pe teren Iron Beam sau "Raza de fier", primul sistem de apărare antiaeriană cu laser operațional din lume. Capabil să intercepteze drone, rachete, proiectile și obuze cu viteza luminii, sistemul are un cost de operare mult inferior interceptoarelor tradiționale, relatează Jerusalem Post. A fost dezvoltat de companiile israeliene Elbit Systems și Rafael și a fost deja predat armatei. Va fi folosit pentru a completa actualele scuturi antirachetă, precum Domul de Fier, Praștia lui David și Arrow (Săgeata).
Armata israeliană a anunţat duminică că a recepţionat şi desfăşurat pe teren sistemul de apărare aeriană bazat pe laser Iron Beam. El a fost predat forţelor armate după ce a fost dezvoltat de firmele israeliene Elbit Systems şi Rafael.
Ce este Iron Beam
Începând din decembrie 2025, sistemul este distribuit la scară largă în toată țara, în loc să fie testat local, relatează Jerusalem Post. Este capabil să distrugă ținte multiple simultan, nu doar una sau două. Comparativ cu versiunea mai mică Lite Beam, sistemul Iron Beam are mai multă putere, o rază de acțiune mai mare și poate fi folosit pentru o gamă mai largă de amenințări. Pe lângă capacitatea de a doborî drone, Iron Beam poate apăra în caz de atacuri cu rachete, proiectile și mortiere, nu doar drone, care sunt amenințări relativ mai lente.
Un avantaj esențial al Iron Beam este că sistemul costă practic aproape nimic la fiecare utilizare, în comparație cu interceptoarele tradiționale pentru Iron Dome și Arrow. Iron Beam va reduce mult costul interceptării amenințărilor aeriene, o provocare majoră pentru Israel în timpul războiului recent, când zeci de mii de proiectile au fost lansate de pe șase fronturi.
Începutul unei revoluții în apărarea militară globală
Generalul Amir Baram a declrat că Iron Beam reprezintă începutul unei revoluții în apărarea militară globală și că va ajunge piatra de temelie în procesul de transformare a modului în care se desfășoară luptele. Potrivit acestuia, în viitor, zonele de luptă din întreaga lume vor fi umplute cu platforme laser mai ieftine.
Potrivit Ministerului israelian al Apărării, companii din SUA (precum Raytheon) și țări precum Marea Britanie, Rusia, China, Germania și Japonia dezvoltă şi ele sisteme laser de apărare, dar Iron Beam este singurul care a trecut de faza de testări și a ajuns la utilizare operațională pe teren.
Noua familie de lasere ar putea elimina necesitatea ca israelienii să fugă la adăposturi antiaeriene la fiecare alertă, susțin surse din domeniul apărării. În plus, un alt avantaj major al sistemelor cu laser precum Iron Beam, Iron Beam M și Lite Beam este că pot detecta și neutraliza amenințările, cum ar fi dronele, rachetele sau obuzele, chiar la începutul zborului lor, uneori deasupra teritoriului inamic, înainte ca ele să ajungă aproape de zonele locuite. Dacă amenințările sunt eliminate atât de devreme, populația nu mai trebuie să fie alertată cu sirene și nu mai este nevoită să se adăpostească.
Cum funcţionează Iron Beam
Sistemul Iron Beam funcționează cu lasere de mare putere, care trimit un fascicul concentrat de energie capabil să topească, ardă sau distrugă ținte aeriene, cum ar fi drone, rachete sau obuze, într-un timp aproape instantaneu, imediat după lansarea acestora, adesea chiar pe teritoriul inamic.
Laserul se mișcă atât de repede (cu viteza luminii), încât poate intercepta amenințările înainte să fie detectate de sistemele tradiționale. Dacă prima tragere ratează, sistemul are timp să încerce din nou de mai multe ori, datorită rapidității sale. Deoarece amenințările sunt neutralizate devreme va scădea şi nevoia de alarme aeriene pentru populaţie precum şi deplasarea în adăposturile antiaeriene.
Israelul are 3 versiuni: Lite Beam, cel mai mic, montat pe mașini militare individuale, trage un fascicul de 10 kilowați. E destinat protecției locale, pe teren. Iron Beam M, mai mare, mobil, montat pe camioane, trage un fascicul de 50 kilowați, poate fi folosit chiar și în mers. Iron Beam (complet), cel mai puternic, trage un fascicul de 100 kilowați, este fix, dar relocabil la nevoie. Este dedicat apărării pe rază mare, în combinație cu alte sisteme precum Iron Dome.
Ministrul Apărării, Israel Katz, a numit acest moment unul "istoric", spunând că transmite un mesaj clar dușmanilor: "Nu ne provocați". Iar oficialii din armată susțin că acesta este doar începutul unei revoluții tehnologice în apărarea antiaeriană, care va continua cu dezvoltarea unor sisteme și mai avansate.
