Israelul îşi continuă campania de bombardamente pe teritoriul altor state. De această dată, au lovit capitala yemenită Saana, unde ar fi tintit rebelii Houthi. Noul atac a vizat clădirea Ministerului Finanţelor şi un complex al Ministerului Apărării. Premierul Benjamin Netanyahu a revendicat lovitura din Saana, dar nu a furnizat niciun element suplimentar, cum ar fi numărul victimelor.

Între timp, Orientul Mijlociu este în fierbere, după bombardamentul din Qatar. Uciderea celor şapte membri Hamas a provocat exact efectul invers scontat de Benjamin Netanyahu. Nu doar că negocierile de pace stagnează, dar Arabia Saudită, Emiratele Arabe şi Egiptul au făcut scut în jurul Qatarului, care - la rândul său - afirmă că are dreptul să răspundă după bombardamentul israelian din Doha. Atacul a generat atacuri critice inclusiv din partea preşedintelui Donald Trump, mai ales că echipa de negociatori Hamas se reunise în capitala Qatarului tocmai pentru a-i discuta propunerile si păreau ca sunt dispuşi să îmbrăţiseze unele dintre ideile sale.

CNN notează că poate fi una dintre strategiile lui Netanyahu ca să nu lase războiul să se termine pentru că asta ar înseamna sfârşitul său politic. Liderul de la Casa Albă susţine că a fost anunţat cu doar câteva minute înainte. Surse AXIOS dezvăluie că anunţul n-a venit nici măcar dinspre partea Israeliană, ci armata SUA a văzut avioanele de vânătoare israeliene în aer în Golf, a cerut explicaţii, iar până când le-a primit, atacul era deja în desfăşurare.

Ambasadorul Israelului în SUA: "Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite"

Consilierii lui Trump ar fi fost furioşi că Netanyahu i-a lăsat în off side, mai notează Axios. Iar surse citate de presa israeliană dezvaluie că atât şeful negociatorilor israelieni, cât şi şeful statului major general şi mai mulţi directori Mossad s-au opus bombardării Qatarului. În orice caz, Ambasadorul Israelului în Statele Unite a declarat pentru presa de peste Ocean că "Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite, deși apreciem profund sprijinul american." In paralel, după ce ieri Tunisia nega că ambarcaţiunea umanitară a Gretei Thunberg care se indreapta spre Gaza a fost atacată, acum a recunoscut atacul pe care îl numeşte o agresiune premeditată fară să indice vinovaţii, însă.

