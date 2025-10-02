Jane Goodall, pioniera în studiul cimpanzeilor, a murit la vârsta de 91 de ani

Omul de ştiinţă şi activistul global Jane Goodall, care şi-a transformat dragostea din copilărie pentru primate într-o misiune de-o viaţă pentru protejarea mediului, a murit miercuri la vârsta de 91 de ani, a anunţat institutul pe care l-a fondat, relatează Reuters.

Goodall a murit din cauze naturale, a anunţat Institutul Jane Goodall într-o postare pe reţelele sociale. "Descoperirile dr. Goodall ca etolog au revoluţionat ştiinţa, iar ea a fost o susţinătoare neobosită a protejării şi refacerii lumii noastre naturale", se arată în comunicat.

Primatologul devenit conservaţionist şi-a transformat dragostea pentru fauna sălbatică într-o campanie de-o viaţă care a dus-o dintr-un sat englezesc de pe malul mării în Africa şi apoi în întreaga lume, în căutarea unei mai bune înţelegeri a cimpanzeilor, precum şi a rolului pe care îl joacă oamenii în protejarea habitatului lor şi a sănătăţii planetei în general.

Goodall a fost o pionieră în domeniul său, atât ca femeie de ştiinţă în anii 1960, cât şi pentru munca sa de studiere a comportamentului primatelor. Ea a creat o cale pe care au urmat-o o serie de alte femei, printre care şi regretata Dian Fossey.

De asemenea, ea a atras publicul către lumea sălbatică, colaborând cu National Geographic Society pentru a le aduce cimpanzeii ei iubiţi în viaţa lor prin filme, televiziune şi reviste.

Cea care a dat nume cimpanzeilor

Ea a răsturnat normele ştiinţifice ale vremii, dând cimpanzeilor nume în loc de numere, observând personalităţile lor distincte şi incorporând relaţiile familiale şi emoţiile lor în munca sa. A descoperit, de asemenea, că, la fel ca oamenii, ei folosesc unelte.

"Am descoperit că, până la urmă, nu există o linie clară care să separe oamenii de restul regnului animal", a spus ea într-o conferinţă TED din 2002. Pe măsură ce cariera ei a evoluat, şi-a mutat atenţia de la primatologie la activism climatic, după ce a fost martora devastării pe scară largă a habitatului, îndemnând lumea să ia măsuri rapide şi urgente împotriva schimbărilor climatice.

"Uităm că facem parte din lumea naturală", a declarat ea pentru CNN în 2020. "Mai avem încă o fereastră de timp", a pledat ea. În 2003, a fost înnobilată "Dame" a Imperiului Britanic, iar în 2025 a primit Medalia Prezidenţială a Libertăţii din SUA.

O pasiune din copilărie

Născută la Londra în 1934 şi crescută în Bournemouth, pe coasta de sud a Angliei, Goodall visase de mult să trăiască printre animale sălbatice. Ea a spus că pasiunea ei pentru animale, alimentată de cadoul primit de la tatăl ei, o jucărie de pluş în formă de gorilă, a crescut pe măsură ce se cufunda în cărţi precum "Tarzan" şi "Dr. Dolittle".

Şi-a pus visele deoparte după ce a terminat şcoala, neputându-şi permite să meargă la universitate. A lucrat ca secretară şi apoi pentru o companie de film, până când invitaţia unui prieten de a vizita Kenya i-a adus jungla – şi locuitorii ei – aproape.

După ce a strâns bani pentru o călătorie pe apă, Goodall a ajuns în ţara din Africa de Est în 1957. Acolo, o întâlnire cu renumitul antropolog şi paleontolog Dr. Louis Leakey şi soţia sa, arheologul Mary Leakey, a determinat-o să se dedice studiului primatelor.

Sub îndrumarea lui Leakey, Goodall a înfiinţat Rezervaţia de cimpanzei Gombe Stream, redenumită ulterior Centrul de Cercetare Gombe Stream, lângă Lacul Tanganyika, în actuala Tanzanie. Acolo a descoperit că cimpanzeii mâncau carne, duceau războaie aprige şi, poate cel mai important, confecţionau unelte pentru a mânca termite.

"Acum trebuie să redefinim uneltele, să redefinim omul sau să acceptăm cimpanzeii ca fiind oameni", a spus Leakey despre descoperire. Deşi în cele din urmă şi-a întrerupt cercetările pentru a obţine un doctorat la Universitatea Cambridge, Goodall a rămas în junglă timp de ani de zile. Primul ei soţ şi colaborator frecvent a fost cameramanul de natură sălbatică Hugo van Lawick.

Prin intermediul reportajelor National Geographic, cimpanzeii de la Gombe Stream au devenit repede nume cunoscute – cel mai faimos fiind unul pe care Goodall l-a numit David Greybeard (David Barbă-de-Argint) datorită şuviţei sale argintii de păr.

Un nou rol global

Cu toate acestea, la aproape treizeci de ani de la prima sa sosire în Africa, Goodall a spus că şi-a dat seama că nu poate susţine sau proteja cimpanzeii fără a aborda problema dispariţiei habitatului lor. Ea a spus că şi-a dat seama că va trebui să privească dincolo de Gombe, să părăsească jungla şi să preia un rol global mai important ca ecologistă.

În 1977, a înfiinţat Institutul Jane Goodall, o organizaţie non-profit care are ca scop sprijinirea cercetării în Gombe, precum şi eforturile de conservare şi dezvoltare în întreaga Africă. De atunci, activitatea sa s-a extins la nivel mondial şi include eforturi de abordare a educaţiei ecologice, sănătăţii şi advocacy.

Şi-a creat un nou renume, călătorind în medie 300 de zile pe an pentru a se întâlni cu oficiali locali din ţări din întreaga lume şi pentru a discuta cu comunităţi şi grupuri şcolare. Ea şi-a continuat turneele mondiale până la vârsta de 90 de ani.

Ulterior, ea a extins institutul pentru a include Roots & Shoots, un program de conservare destinat copiilor. A fost o schimbare radicală faţă de cercetările sale izolate, când petrecea zile întregi observând cimpanzeii.

Călător până la 90 de ani

"Nu încetează să mă uimească faptul că există această persoană care călătoreşte şi face toate aceste lucruri", a declarat ea pentru New York Times în timpul unei călătorii în 2014 în Burundi şi înapoi în Gombe. "Şi acea persoană sunt eu. Nu pare deloc a fi eu", mărturisea ea.

Autoare prolifică, a publicat peste 30 de cărţi cu observaţiile sale, inclusiv bestsellerul din 1999 "Reason For Hope: A Spiritual Journey" (Motiv de speranţă: o călătorie spirituală), precum şi o duzină destinate copiilor.

Goodall a spus că nu s-a îndoit niciodată de rezilienţa planetei sau de capacitatea umană de a depăşi provocările de mediu. "Da, există speranţă... Este în mâinile noastre, este în mâinile voastre şi în mâinile mele şi în mâinile copiilor noştri. Depinde cu adevărat de noi", a spus ea în 2002, îndemnând oamenii să "lase amprente ecologice cât mai uşoare".

Are un fiu, cunoscut sub numele de "Grub", cu van Lawick, de care a divorţat în 1974. Van Lawick a murit în 2002. În 1975, Goodall s-a căsătorit cu Derek Bryceson. El a murit în 1980.

