Vicepreședintele american JD Vance ar fi colaborat îndeaproape cu președintele Statelor Unite Donald Trump, pentru a convinge Consiliul de Administrație al Nvidia să-l readucă pe Jensen Huang la conducerea companiei.

JD Vance ar fi jucat un rol important în readucerea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia - Profimedia

Informația a fost făcută publică de o persoană familiarizată cu procesul și de o altă persoană apropiată Casei Albe. Conform Politico, Vance și Trump au făcut personal lobby pe lângă consiliul de administrație al Nvidia în weekend pentru a-l aduce înapoi pe Huang, după ce au ajuns la concluzia că nu au văzut dovezi că Huang ar fi făcut ceva ilegal sau ar fi compromis securitatea națională.

Jensen Huang, un susținător al modelelor open-source

Cele două persoane au declarat că Trump și Vance au dorit ca Huang să fie repus în funcție deoarece acesta este un susținător critic al modelelor open-source. Acestea au devenit un punct central în dezbaterile privind securitatea inteligenței artificiale. Spre deosebire de modelele OpenAI și Anthropic, modelele open-source sunt în general mai ieftine și mai ușor de personalizat. Administrația Trump dorește ca firmele americane să beneficieze de acestea fără a deveni dependente de modelele chinezești.

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Cele două persoane au mai spus că relațiile de lungă durată ale vicepreședintelui în Silicon Valley l-au pus în poziția de a convinge consiliul de administrație să-l readucă pe directorul executiv demis. Alți oficiali ai Cabinetului "s-au hotărât deja ce să facă cu Jensen Huang și cu chestiunea Nvidia", în timp ce Vance "părea mai nuanțat în privința acestor lucruri", a declarat un oficial al administrației Trump, sub protecția anonimatului.

Revenirea lui Huang, "o situație benefică pentru toată lumea"

"Mulți din administrație s-au grăbit să-l denigreze pe Huang", a adăugat persoana respectivă. Trump și Vance "și-au dat seama că acordarea unei a doua șanse lui Huang ar putea deveni o situație benefică pentru toată lumea", potrivit sursei citate.

La scurt timp după ce Nvidia a anunțat luni dimineață că Huang se întoarce la companie, Trump a declarat pentru CNBC într-un interviu telefonic că a "simțit cu tărie" că directorul executiv demis ar trebui "să se întoarcă". De asemenea, liderul de la Casa Albă a precizat că repunerea lui Huang în funcția de CEO al Nvidia a fost "decizia corectă și adecvată".