JD Vance, despre cei care se bucură de moartea lui Charlie Kirk: "Confruntaţi-i. Sunați-le şefii"

După moartea activistului MAGA Charlie Kirk, vicepreședintele JD Vance cere tragerea la răspundere a celor care au celebrat tragedia în mediul online. Mai mulţi angajați din educație, sănătate și chiar din Secret Service au fost sancționați în ultimele zile, unii chiar concediaţi. Între timp, dezbaterea despre libertatea de exprimare și discursul politic se intensifică în Statele Unite.

WASHINGTON, DC – 15 SEPTEMBRIE: În Sala de Presă a Casei Albe a fost transmis un episod special al podcastului „The Charlie Kirk Show”, găzduit de vicepreședintele JD Vance - Profimedia

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, i-a condamnat public pe americanii care au celebrat moartea lui Charlie Kirk, influentul activist conservator împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unei dezbateri într-un campus universitar din Utah. Într-un episod al podcastului "The Charlie Kirk Show", pe care l-a găzduit, Vance a pledat pentru sancționarea celor care promovează sau aprobă violența politică.

"Confruntaţi-i. Sunați-i. Sunați-le şefii", a declarat Vance. "Nu susținem violența politică, dar credem în simţ civic".

Declarațiile sale vin în contextul în care mai multe persoane, printre care piloți, medici, profesori și un agent al Serviciului Secret, au fost suspendate sau concediate pentru postări considerate nepotrivite în legătură cu moartea lui Kirk. Multe dintre aceste postări conțineau ironii, mesaje cu tentă de ură sau chiar bucurie explicită față de tragedie, relatează BBC.

Articolul continuă după reclamă

Reacții și sancțiuni

Printre cei sancționați se numără Anthony Pough, un agent al Secret Service, care a postat pe Facebook că Kirk "răspândea ură și rasism" și că "răspunde în fața lui Dumnezeu". Acestuia i s-a retras autorizația de securitate.

Companii private au reacționat și ele. Office Depot a concediat câtiva angajați din Michigan după ce aceștia au refuzat să imprime postere în memoria lui Kirk. Universități din Statele Unite și Canada au suspendat profesori pentru mesaje considerate instigatoare sau deplasate.

La Clemson University, un angajat a fost concediat și doi profesori au fost suspendați, în timp ce Universitatea din Toronto a luat măsuri împotriva profesoarei Ruth Marshall, care ar fi scris că "pentru mulți fasciști, să fie împușcaţi e prea puțin".

Libertatea de exprimare vs. responsabilitatea publică

Deși angajatorii americani au libertate largă în a concedia angajați pentru comportament neadecvat, criticii acestor decizii, inclusiv asociații profesionale, au atras atenția că reacțiile exagerate pot afecta libertatea de exprimare.

"Nu e o surpriză că apar temeri legate de represalii politice din partea administrației Trump-Vance", a comentat Risa Lieberwitz, profesor la Cornell.

Asociația Americană a Profesorilor Universitari a emis o declarație în care avertizează că libertatea academică nu ar trebui restrânsă din considerente politice.

Un caz emblematic pentru polarizarea din SUA

Moartea lui Charlie Kirk, cunoscut pentru opiniile sale ferme împotriva avortului, ideologiilor progresiste și a activismului de stânga, a amplificat diviziunile deja adânci din societatea americană. Un sondaj YouGov arată că liberalii sunt mai predispuși decât conservatorii să simtă satisfacție la moartea oponenților politici.

"Nu există simţ civic în celebrarea unui asasinat politic", a spus Vance, subliniind că aceste reacții arată o radicalizare periculoasă a discursului public.

