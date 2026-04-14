Donald Trump continuă războiul declaraţiilor cu Papa Leon. Refuză să îşi ceară scuze pentru acuzaţiile şocante la adresa suveranului Pontif şi postările batjocoritoare pe care le face. Liderul de la Casa Albă face valuri şi în Orientul Mijlociu, unde încă domnește haosul. Blocada navală instaurată a provocat reacţii dure în toată lumea.

Numeroasele apeluri la pace pe care Papa Leon le-a rostit apăsat în ultimele cuvântări l-au scos din sărite pe preşedintele american. Şi nu găseşte niciun motiv pentru care să regrete comentariile şocante pe care le-a făcut la adresa conducătorului Bisericii Catolice.

Întrebat dacă își va cere scuzue, Donald Trump a răspuns: "Nu, nu cred, pentru că Papa Leon a spus lucruri greșite. A fost foarte împotriva a ceea ce fac eu în legătură cu Iranul. Și nu poți avea un Iran nuclear. Papa Leon nu ar fi mulțumit de rezultatul final. Ar fi sute de milioane de oameni morți și nu se va întâmpla. Deci, nu pot."

"Nu-mi privesc rolul ca fiind politic sau politician. Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el. Trebuie să căutăm punți pentru a construi pacea și reconcilierea", a declarat Papa Leon.

Articolul continuă după reclamă

Un val de critici a venit şi după distribuirea fotografiei care îl arată pe Donald Trump în rolul lui Isus Hristos.

"Postarea preşedintelui a fost doar o glumă. Şi a dat jos fotografia conştient că nu multă lume a înţeles umorul său în acest caz", a spus JD Vance, vicepreşedintele SUA.

Administraţia americană spune că nu există niciun război cu Vaticanul.

Haosul domnește în Orientul Mijlociu

În Orientul Mijlociu, încă domnește haosul. Un distrugător al Marinei a fost la un pas să fie lichidat de forţele iraniene. Iar blocada pe care Trump a instaurat-o a fost spartă la scurt timp. Patru nave au reuşit să evadeze prin Strâmtoarea Ormuz încărcate cu produse petroliere.

"Am fost contactați. Vor cu tot dinadinsul să încheiem un acord, sunt pur și simplu disperați să ajungă la o înțelegere", a spus Trump.

"Am făcut unele progrese în negocieri. Marea întrebare de acum înainte este dacă iranienii vor avea suficientă flexibilitate", a declarat JD Vance.

"Suntem gata pentru pace. Suntem gata pentru negocieri. Dacă vor evita cererile ilegale și ne vor recunoaște drepturile și interesele legitime, cred că negocierile vor avea succes", a precizat Mohammad Fathali, ambasadorul Iranului în India.

Decizia lui Trump de a bloca navigaţia şi porturile din Orient a provocat un val de reacţii la nivel internațional

"Să se respecte o ordine internațională bazată pe reguli în care nu prevalează legea celui mai puternic și, prin urmare, nu legea junglei", a transmis Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

"Apele internaționale sunt navigabile peste tot și în orice circumstanțe. Nu trebuie să lăsăm economia globală să fie ținută ostatică de acest conflict", a spus la rândul său Jean-Noel Barrot, ministrul francez de externe.

Şi premierul Japoniei a cerut de urgenţă asigurarea unei treceri libere şi sigure prin strâmtoarea Ormuz.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰