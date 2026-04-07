Vicepreședintele JD Vance a ajuns în Ungaria săptămâna aceasta cu un obiectiv ambițios: să încerce să-l susțină pe premierul maghiar Viktor Orban în alegerile care se apropie. Orban este un aliat atât al președintelui american Donald Trump, cât și al președintelui rus Vladimir Putin, iar Trump nu a făcut un secret faptul că speră ca Orban să câștige realegerea, chiar dacă cele mai recente sondaje din Ungaria anunţă un scrutin complicat pentru Orban. Între timp, tensiunea este resimţită şi la nivel european, unde nu pare să existe un consens asupra felului în care ar trebui tratată situaţia liderului maghiar.

De altfel, vicepreședintele american a început discursul său subliniind că Statele Unite și Ungaria reprezintă, cu actualii lideri, "apărarea civilizației occidentale".

"Sunt aici datorită cooperării morale dintre cele două țări ale noastre, pentru că ceea ce reprezintă Statele Unite și Ungaria împreună, sub conducerea lui Viktor și sub conducerea președintelui Trump, este apărarea civilizației occidentale. Apărarea ideii conform căreia copiii ar trebui să poată merge la școală și să fie educați și nu îndoctrinați, apărarea ideii că familiile europene și americane ar trebui să se poată transporta singure și să își poată răci și încălzi casele, apărarea ideii că suntem fondați pe o anumită civilizație creștină cu valori creștine și că animăm totul, de la libertatea de exprimare la statul de drept, la respectarea drepturilor minorităților și protejarea persoanelor vulnerabile", a declarat JD Vance, în conferinţa de presă comună cu premierul maghiar Viktor Orban.

"Sunt atât de multe lucruri care unesc Statele Unite și Ungaria și, din păcate, au fost prea puțini oameni care au fost dispuși să apere valorile civilizației occidentale", a continuat vicepreședintele american.

Conservatorul de 41 de ani este, în cadrul administraţiei americane, unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernelor europene centriste şi progresiste şi unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai formaţiunilor de dreapta radicală din Europa.

Vance se află în Ungaria pentru a îl susține pe premierul maghiar Viktor Orban în alegeri, în condițiile în care cele mai recente sondaje publicate de Reuters arată un scor slab pentru partidul acestuia.

