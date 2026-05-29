Dar cum s-a ajuns aici, în această situaţie, la doar o lună distanţă de momentul în care o altă dronă rusească s-a prăbuşit în curtea unei case din Galaţi? Atunci primeam asigurări că vor fi repoziţionate sistemele de apărare. Acum, comandanţii Armatei îi apără pe piloţi. A fost o misiune grea, au avut ţinta pe radar doar patru minute. Nu au putut să tragă: riscau fie o explozie deasupra oraşului, fie ca vreun proiectil să lovească Ucraina.

Cu 40 de minute înainte ca drona să se izbească de bloc, piloţii avioanelor de vânătoare au fost trimişi în misiune. Survolau de-a lungul graniţei când drona rusească a pătruns în spaţiul aerian românesc.

Drona prăbuşită pe blocul din Galaţi era parte dintr-un "roi" format din aproximativ 50 de astfel de aeronave fără pilot de tip Geran 2, varianta ruseasca a dronei iraniene Shahed 136.

Gruparea de drone a fost trimisă de armata rusă, ca de obicei, să bombardeze zona portuară Reni din Ucraina. La ora 1 şi 52 de minute, în apropiere de zona portuară, o dronă a ieșit din roi și a virat brusc spre România. A zburat inițial la o altitudine de 600 de metri și a fost depiststă de radarele noastre. A pătruns prin partea de sud a oraşului Galați, apoi a coborât la aproximativ 150 de metri, moment în care nu a mai putut fi monitorizată de radare. Supersonicele de luptă au avut contact vizual, sporadic, timp de 4 minute, susțin surse oficiale.

De ce nu au distrus avioanele F-16 drona? Pentru că, din cele 4 minute, ar fi avut la dispoziţie doar 4 secunde de angajare clară, iar piloții, deși erau autorizați să tragă, au evaluat că dacă fac acest lucru sunt riscuri mari pentru siguranța populației, iar muniția ar fi putut ajunge pe teritoriul ucrainean să producă pagube, susțin reprezentanții armatei. Nici de la sol, sistemele Gepard sau tunurile antiariene nu au putut fi folosite. Tot MApN transmite că ele nu se pot amplasa peste tot şi nici nu sunt suficiente pentru a acoperi întreaga graniţă de la Dunăre.

"Una dintre ele (n.r. drone) lovită probabil deasupra oraşului Reni, traiectoria i s-a modificat şi a venit înspre Galaţi. A fost lovită kinetic.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Scenariul de coşmar de azinoapte se poate repeta, din păcate, oricând, la fiecare raid al ruşilor asupra Ucrainei.

Pe 25 aprilie, o altă dronă Geran 2 a picat în curtea unei case din Galaţi. Atunci, doar o minune a făcut ca încărcătura explozibilă să nu se declanşeze. Drona avea muniție de fragmentare, adică multiple bombe individuale, care, în eventualitatea unei detonări, ar fi ras totul pe o rază de zeci de metri.

După incident, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă promitea o analiză a rearanjării dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina. Rezultatul?

"Pe româneşte, nu am găsit ac de cojocul acestor drone. În această situaţie, cu aglomeraţie urbană, Brăila-Galaţi aici şi cu o graniţă foarte aproape, la câţiva kilomnetri de Ucraina, unde este interzis să tragi ca să nu încalci spaţiul internaţional, spaţiul de manevră al piloţilor e foarte limitat.", a spus Cristian Popovici, Şeful şeful Direcţiei Informare şi Relaţii Publice, MApN.

"Sistemul Merops este operațional. În situația de la Galați nu ar fi putut să fie întrebuințat, deoarece sistemul lansează și combate amenințarea în urmărire și nu am fi lansat riscând o explozie deasupra Galațiului.", a declarat general Gheorghe Maxim, locţiitor Comandamentul Forţelor Întrunite.

Când autorităţile par fără soluţii, spaima o trăiesc tot oamenii.

"Trăim al doilea episod, să vedem de la Bucureşti dacă va exista o reacţie imediat. Că dacă nu vor exista reacţii, mă tem că lucrurile vor putea degenera.", spune un localnic.

"Să ia măsuri şi să ne apere mai bine. Am crezut că a căzut fix lângă mine.", menţionează o altă femeie.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă va acorda ajutoare materiale celor ale căror locuinţe au fost afectate de explozia de azi-noapte.

"Am avut o dronă rusă, Geran 2. Plecată din Rusia, cunoaştem traiectoria, cunoaştem pe unde a trecut, prin Ucraina, cunoaştem pe unde a intrat în România. O parte dintr-un roi de 43 de drone ruseşti, din care doar una a ajuns pe teritoriul României.", a adăugat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"România are acoperit din partea MApN tot spațiul aerian de la o anumită altitudine în sus, de la 350 de metri. Pentru altitudinile mai joase depinde de relief, dacă zbori între niște văi, iar radarul nu vede, nu are "gâtul" peste, nu vede bucata de pe fundul oalei, ligheanului, acolo nu există acoperire din zona de acoperire națională. Sunt soluții locale, mobile, cu Ministerul Apărării nu poate peste noapte să aibă programe de înzestrare care să acopere aceste lucruri", a declarat Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, în cadrul unui podcast.

Sonia Simionov

