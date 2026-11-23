Femeia de afaceri chineză Alice Huang, aflată în centrul scandalului Nvidia, s-a aflat în contact cu un oficial din cadrul principalei agenţii de informaţii şi contrainformaţii din China timp de peste un an pe parcursul relaţiei sale amoroase cu Jensen Huang, fostul director general al producătorului de cipuri Nvidia, a informat duminică ziarul New York Times, relatează luni Reuters.

Huang s-a aflat în contact cu un ofiţer din cadrul Ministerul Securităţii Statului din China din primăvara anului 2025 până în toamna acestui an, potrivit New York Times, care citează persoane familiarizate cu rapoartele serviciilor de informaţii care descriu aceste întâlniri.

Alice Huang a condus anterior compania Megaspeed International, cu sediul în Singapore, un client important al Nvidia, care a achiziţionat la un moment dat cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari.

Autorităţile americane investighează compania Megaspeed încă din 2024, existând suspiciuni că aceasta a introdus ilegal în China cipuri avansate pentru inteligenţă artificială produse de Nvidia.

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Informaţiile publicate duminică apar în contextul în care oficiali americani au pus la îndoială sugestiile iniţiale conform cărora Alice Huang ar fi fost spioană, după cum a relatat ziarul luna trecută.

Articolul publicat pe 29 octombrie a declanşat un scandal uriaş care a dus două săptămâni mai târziu la demisia lui Jensen Huang şi la o scădere bruscă a preţului acţiunilor Nvidia.

Oficiali din administraţia Trump au declarat în repetate rânduri că nu au ajuns la concluzia că Alice Huang ar fi comis acte de spionaj în favoarea Chinei.

Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a afirmat luna aceasta că Departamentul de Justiţie nu a ajuns încă la o concluzie dacă aceasta ar fi fost sau nu spioană chineză.

Directorul Serviciilor Naţionale de Informaţii ale SUA, Jay Clayton, a reiterat acest lucru duminică.

"Procurorul general Blanche a fost foarte clar că este vorba despre o chestiune aflată în curs de investigare, care o vizează atât pe doamna Huang, cât şi compania sa, în legătură cu diverse aspecte", a declarat Clayton în emisiunea "State of the Union" de la CNN. "Şi voi lăsa această anchetă să îşi urmeze cursul", a mai spus el.