Jeremy Clarkson, vedeta emisiunii Top Gear, diagnosticat cu cancer, anunță că boala sa a intrat în remisie

Jeremy Clarkson, fostul prezentator al emisiunii "Top Gear" și vedeta serialului "Clarkson's Farm", diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată a anunțat că boala sa a intrat în remisie. La 66 de ani, britanicul spune că boala a fost depistată într-un stadiu incipient datorită unui simplu test de sânge, iar intervenția medicală i-a permis să își reia activitățile și filmările. Clarkson profită acum de experiența sa pentru a transmite un mesaj de conștientizare privind importanța controalelor medicale regulate.

Jeremy Clarkson, vedeta emisiunii Top Gear, a declarat că se află oficial în remisiune după ce a fost diagnosticat cu cancer la prostată, la mai puțin de o săptămână după ce, în ultimele episoade din sezonul al cincilea al emisiunii Clarkson's Farm, filmate în 2025, a anunțat că suferea de o formă agresivă a bolii, relatează luni The Guardian.

"Sunt, fără îndoială, oficial, cel mai norocos om din lume", a declarat fostul prezentator al emisiunii Top Gear într-un interviu acordat ziarului The Sunday Times.

Clarkson a declarat publicației că a făcut un test PSA (antigenul specific prostatic) în urmă cu două luni, care nu a indicat prezența cancerului.

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"Era un tip agresiv de cancer. S-ar fi putut răspândi, ar fi putut ajunge la pancreas, ar fi putut ajunge oriunde, iar asta ar fi însemnat mari probleme", a spus el.

Clarkson, în vârstă de 66 de ani, a postat în weekend, pe Instagram, două înregistrări video în care a declarat că sezonul al șaselea al emisiunii 'Clarkson's Farm' se află în producție și că 'cei mai atenți dintre voi vor fi observat că nu sunt mort'.

"Nu doar că nu sunt mort, ci mă simt foarte bine", a declarat el pe rețelele sociale. "Iar motivul pentru care mă simt bine este că medicii au depistat cancerul de prostată într-un stadiu incipient, iar ei l-au depistat din pripă pentru că mi-am făcut testul", a precizat el.

În înregistrarea video, Clarkson a recomandat astfel de teste, spunând că procedura este 'doar o analiză de sânge, zilele acestea'.

Clarkson a declarat pentru The Times că va continua să-și facă analize de sânge periodice pentru a-și monitoriza starea de sănătate și că este conștient că tumoarea ar putea reapărea. "Încerc să fiu optimist. Am decis să fac parte din cei 60% care nu au o recidivă", a spus el.

În ultimele două episoade din cel de-al cincilea sezon al al emisiunii Clarkson's Farm, Jeremy Clarkson a declarat că a suferit o operație de îndepărtare a 10% din prostată, la opt luni după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă din cauza arterelor coronare blocate. "Prostata, 10% din ea este moartă", a spus el în cadrul emisiunii.

La scurt timp după difuzarea emisiunii, organizația caritabilă Prostate Cancer UK a declarat că diagnosticul și tratamentul lui Clarkson vor contribui la "o conștientizare vitală".

Timp de aproape 20 de ani, Clarkson a prezentat emisiunea Top Gear alături de Richard Hammond și James May. Aceasta a fost difuzată pe BBC timp de 240 de episoade, între 2002 și 2022.

În Clarkson's Farm, care a avut premiera pe Prime Video în 2021, Jeremy Clarkson încearcă să conducă o fermă la țară, fără experiență anterioară.