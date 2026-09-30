5 bărbați, arestați pentru "terorism" lângă o bază SUA din Europa. Chiar unul dintre ei sunase la poliție

Cinci bărbați au fost arestați în apropierea bazei militare americane RAF Fairford, din Marea Britanie, pentru suspiciuni de terorism și infracțiuni cu explozibili. Unul dintre ei sunase chiar el la poliție, cu aproape o oră înainte ca o femeie din zonă să dea alarma.

5 bărbați, arestați pentru terorism lângă o bază militară SUA. Chiar unul dintre ei a sunat la poliție - Profimedia

Cei cinci au fost arestați inițial sub suspiciunea unor infracțiuni legate de explozibili, iar ulterior pentru fapte de terorism, după ce trei camionete au fost observate lângă baza militară. Forțele de ordine au declanșat o amplă operațiune de securitate. Polițiștii au găsit o cantitate de benzină în urma verificărilor efectuate asupra camionetelor, însă nu au descoperit dispozitive explozive.

Poliția a fost alertată de o femeie cu privire la prezența a "trei vehicule suspecte" în Whelford, un sat aflat chiar la est de baza militară.

Femeia a declarat pentru BBC că atunci când a ajuns acasă a găsit drumul blocat de un "grup mare de bărbați cu glugă și măști".

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"Cred că apelul meu la 999 le-a dejucat planurile, indiferent care ar fi fost acestea", a spus ea.

La scurt timp, la fața locului a ajuns o echipă de genişti, iar zona a fost izolată pe o rază de 400 de metri.

Însă comisarul adjunct Laurence Taylor, șeful Poliției Antiteroriste, le-a declarat marți jurnaliștilor că intervenția poliției din acea dimineață s-a bazat pe "o serie de informații".

Restricțiile și cordoanele de securitate din apropierea bazei urmează să fie ridicate complet miercuri, iar locuitorilor celor 85 de case evacuate duminică li s-a permis deja să se întoarcă acasă.

Cei cinci bărbați sunt cetățeni britanici, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani. Patru locuiesc în Westminster, iar unul în Camden. Perchezițiile efectuate la locuințele lor au fost finalizate.

Între timp, bărbații au fost eliberați pe cauțiune. Șeful Poliției Antiteroriste a declarat anterior că eliberarea lor pe cauțiune este "supusă unor condiții stricte privind deplasările și contactul cu alte persoane", în timp ce ancheta continuă.

"Siguranța publicului se află în centrul deciziilor noastre în cadrul anchetei, iar ieri acesta a fost cu siguranță cazul. Înțeleg de ce această evoluție i-a surprins pe unii, dar aș vrea să reiterez că aceasta este o decizie de natură investigativă, bazată pe experiență și strategie", a spus acesta.

Baza RAF Fairford este folosită de zeci de ani de Forțele Aeriene ale Statelor Unite ca punct de operare avansat.

În ultimele luni, bombardiere americane au decolat de la această bază către Orientul Mijlociu, după ce Marea Britanie a aprobat solicitarea SUA de a o utiliza pentru atacuri defensive asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump le-a declarat marți jurnaliștilor că este "dezamăgit" de faptul că cei cinci bărbați au fost eliberați pe cauțiune.

Taylor a precizat că polițiștii investighează "mai multe piste", inclusiv posibilitatea ca în incident să fi fost implicați intermediari sau persoane care acționau în mod conștient sau fără să știe în numele unui stat străin.

Într-o actualizare transmisă marți, el a adăugat că incidentul a provocat îngrijorare în rândul multor oameni, iar această stare a fost "amplificată de comentariile internaționale pe care le vedem", într-o aparentă referire la declarațiile administrației americane.

Premierul Andy Burnham a prezidat luni după-amiază o ședință și le-a cerut oamenilor "să nu facă speculații în timp ce autoritățile stabilesc toate faptele".

În luna iulie, Iranul a declarat că "orice bază folosită pentru agresiuni împotriva teritoriului iranian constituie o țintă legitimă pentru forțele noastre".

Ambasada Iranului la Londra a declarat însă că "respinge categoric și condamnă ferm speculațiile nefondate și răuvoitoare" care leagă Iranul de incidentul recent.