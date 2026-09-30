Premierul Marii Britanii ia în calcul revenirea în UE: "Brexitul a făcut mai mult rău decât bine"

Premierul britanic Andy Burnham deschide pentru prima dată explicit discuția despre o posibilă revenire a Regatului Unit în Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat BBC, Burnham a spus că guvernul va analiza mai multe variante pentru relația cu Bruxelles-ul, de la păstrarea actualului statut până la revenirea în uniunea vamală, în piața unică sau chiar în UE.

O revenire a Regatului Unit în Uniunea Europeană (UE) poate să fie o opţiune între altele în viitorul relaţiilor lor bilaterale, declară miercuri premierul britanic Andy Burnham, relatează AFP, potrivit News.ro.

Şeful Guvernului a anunţat într-un discurs, marţi, la Congresul Partidului Laburist, la Liverpool, că vrea să prezinte ”diverse opţiuni” ale relaţiilor pe termen lung cu UE, la un summit prevăzut până la sfârşitul anului.

Întrebat despre acest lucru miercuri, la BBC radio 4, Andy Burnham a evocat un posibil statu quo ”dacă oamenii cred că trebuie să rămânem aici”, o întoarcere în Uniunea Vamală, în piaţa unică ”sau să mergem până la capăt”, adică reintegrarea în Uniune.

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"Există, în mod evident, opţiuni, iar noi trebuie să examinăm ceea ce este realizabil şi avantajele şi inconveninetele fiecăreia dintre ele", a continuat premierul.

"Nu este satisfăcător să lăsăm acastă problemă în suspans", a subliniat el.

Însă, premierul britanic nu a spus care este opţiunea sa în prezent.

"Mai mult rău decât bine"

Andy Burnham - care a făcut campanie împotriva Brexitului în 2016 - a apreciat marţi că ieşirea din UE a "făcut mai mult rău decât bine" Regatului Unit - mai ales pe plan economic.

La începutul lui iunie, el anunţa că "speră" ca Regatul Unit să se întoarcă în UE "în timpul vieţii" sale.

Partidul Laburist a ajuns la putere în 2024 cu un program care include ideea unei apropieri de UE, dar cu trei linii roşii - fără o întoarcere în Uniunea Vamală, în piaţa unică şi fără o restabilire a liberei circulaţii a persoanelor.

Un summit UE-Regatul Unit, prevăzut iniţial în iulie, a fost amânat din cauza demisiei precedentului premier laburist Keir Starmer, căruia Andy Burnham i-a succedat la conducerea Partidului Laburist şi Guvernului.

Un prim summit UE-Regatul Unit a fost organizat la Londra în mai 2025, în cadrul strategiei sale de apropiere de Cei 27.

Unul dintre subiectele spinoase ale viitorului summit va fi politica europeană ”Made in Europe”, care vizează să privilegieze întreprinderile şi produsele europene în anumte sectoare.

Regatul Unit vrea ca întreprinderile sale să beneficieze de acelaşi tratament.