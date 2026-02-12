Șefa diplomației europene cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare: Ar fi mai ieftin pentru toţi membrii

Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, a declarat într-un interviu publicat de platforma germană Table Media că susţine ideea contractării în comun de împrumuturi la nivelul Uniunii Europene pentru a finanţa apărarea, scrie dpa, citat de Agerpres.

Cu numai câteva zile înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate a argumentat că creditele comune ar fi mai ieftine pentru toate statele membre.

Când a mai avut Uniunea Europeană o astfel de abordare

Uniunea a procedat deja astfel în timpul pandemiei de coronavirus, iar acum se confruntă din nou cu o ameninţare pentru întregul continent, a reamintit Kallas, una din cele mai vehemente critice a preşedintelui rus Vladimir Putin în contextul războiului din Ucraina.

De aceeaşi părere este fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, care consideră chiar că împrumuturile europene comune sunt inevitabile. Germanii "nu mai joacă rolul de talibani ai politicii fiscale în Europa", a declarat el pentru grupul media Funke, conform dpa.

Berlinul a susţinut multă vreme că cheltuielile pentru apărare trebuie finanţate din bugetele naţionale, dar chiar şi în Germania astfel de cheltuieli pot fi în mare măsură finanţate doar prin îndatorare, a spus Gabriel, care a condus diplomaţia germană în 2017-2018 şi a fost vicecancelar din 2013 până în 2018, în timp ce şefă a executivului era Angela Merkel.

"Militarii ruşi la frontiera Poloniei", un risc şi mai mare

El a reamintit că şi fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi a recomandat, într-un raport cerut de Comisia Europeană, acoperirea parţială a cheltuielilor europene pentru apărare prin împrumuturi comune.

Deşi ar fi costisitor şi riscant, "militarii ruşi la frontiera Poloniei sunt un risc şi mai mare - şi mai costisitor", a adăugat Gabriel, avertizând că urgenţa pentru UE este tot mai mare cu fiecare lună, având în vedere situaţia de securitate. "Ar trebui să aşteptăm până când prima dronă survolează Berlinul?", a întrebat el retoric.

La a 62-a ediţie a Conferinţei de Securitate de la Munchen sunt aşteptaţi peste 60 de lideri din întreaga lume şi circa 100 de miniştri de externe şi ai apărării, care vor dezbate inclusiv astfel de subiecte timp de trei zile, începând de vineri.

