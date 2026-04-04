Premierul britanic Keir Starmer a fost avertizat că relaţia sa cu Donald Trump ar putea fi iremediabil deteriorată, după ce preşedintele american l-a ironizat pe premier pentru că şi-a consultat echipa în privinţa deciziilor militare, imitându-l în mod batjocoritor, relatează The Guardian. Într-un nou punct minim al relaţiilor dintre Marea Britanie şi SUA, Trump a părut să-l imite pe Starmer cu o voce slabă în timpul unui discurs susţinut la un prânz de Paşte la Casa Albă şi a spus că Marea Britanie „nu este cel mai bun” aliat al SUA.

Keir Starmer, avertizat că relația sa cu Donald Trump ar putea fi iremediabil deteriorată: "Nu-mi cer scuze" - Profimedia

Episodul reprezintă cel mai recent atac al lui Trump la adresa lui Starmer şi a portavioanelor „vechi” ale Marii Britanii, după ce premierul a refuzat să permită SUA să folosească baze militare britanice pentru loviturile iniţiale asupra Iranului.

În urma acestui nou atac la adresa lui Starmer, figuri diplomatice şi politice au spus că a procedat corect ignorând criticile, dar au adăugat că relaţia este grav afectată şi că va trebui să îşi intensifice eforturile pentru a construi relaţii internaţionale în alte direcţii.

Preşedintele american a afirmat că Marea Britanie „ar trebui să fie cel mai bun” aliat al SUA, dar nu a fost în timpul războiului cu Iranul, acuzându-l pe Starmer că tergiversează trimiterea portavioanelor, potrivit The Guardian.

Articolul continuă după reclamă

În timpul discursului său, preşedintele a declarat: „Am întrebat Marea Britanie, care ar trebui să fie cei mai buni. De fapt, regele vine aici peste două săptămâni, e un tip de treabă, regele Charles. Dar ar trebui să fie cei mai buni, dar nu au fost. Am spus: «Aveţi două portavioane vechi şi defecte, credeţi că le puteţi trimite?» «Ooh, trebuie să-mi întreb echipa.» Am spus: «Eşti prim-ministru, nu trebuie.» «Nu, nu, trebuie să-mi întreb echipa. Echipa mea trebuie să se întâlnească, ne întâlnim săptămâna viitoare.» Dar războiul deja începuse. Săptămâna viitoare războiul va fi terminat… în trei zile.” Totuşi, surse din Downing Street au spus că Trump nu a cerut niciodată aceste nave şi că Marea Britanie nu le-a oferit. În critici anterioare, de acum două săptămâni, Trump spusese că Starmer voia să consulte echipa în privinţa trimiterii unor nave de deminare - nu portavioane.

Un diplomat de rang înalt a spus că Starmer a procedat corect şi „a avut dreptate să-l ignore practic” pe Trump şi că ar trebui acum să construiască relaţii mai strânse cu Canada, Australia şi Europa continentală, deoarece este greu de văzut cum relaţia cu SUA ar putea fi refăcută.

Un alt fost diplomat a spus că vizita regelui şi un posibil turneu în SUA al prinţului William şi al lui Kate ar putea ajuta la îmbunătăţirea relaţiilor, dar că Starmer procedează corect refuzând să cedeze cererilor lui Trump. Un consilier guvernamental pe politică externă a subliniat că Starmer va acţiona mereu în interesul Marii Britanii, chiar dacă asta înseamnă să gestioneze relaţia cu Trump, dar natura „imprevizibilă şi haotică” a atacurilor preşedintelui pune sub semnul întrebării utilitatea unei relaţii personale apropiate.

Miniştrii şi parlamentarii laburişti l-au asigurat pe Starmer de sprijinul lor pentru abordarea calmă în faţa atacurilor lui Trump, unii considerând că modul în care gestionează situaţia îi întăreşte poziţia de lider. Atacul lui Trump la adresa Marii Britanii a creat probleme şi pentru scena politică internă. Robert Jenrick a declarat că relaţia dintre cei doi lideri a fost „grav afectată - probabil iremediabil”.

„Nu îmi place să văd lideri străini criticând liderul Marii Britanii. Premierul trebuie să fie respectat pe scena internaţională”, a spus el.

Comentariile lui Trump au fost făcute la un prânz privat de Paşte la Casa Albă, ulterior publicate pe reţele sociale şi apoi şterse, dar redistribuite de jurnalişti. În acelaşi context, Trump l-a ironizat şi pe Emmanuel Macron, spunând că „îşi revine după o lovitură la maxilar” şi că soţia sa „îl tratează foarte rău”.

Emily Thornberry, deputata laburistă și președinta comisiei pentru afaceri externe, a declarat că este „bucuroasă că avem un lider în Regatul Unit care lucrează în echipă și ascultă experții”.

„Luarea deciziilor privind politica externă, cu atât mai mult despre război, fără a asculta de ceilalți, duce la probleme, cum ar fi să fii luat prin surprindere când iranienii închid strâmtoarea Ormuz”, a spus ea. Kim Darroch, fost consilier pe probleme de securitate națională și fost ambasador britanic în SUA, a declarat că Starmer „a avut dreptate să se opună implicării directe în acest «război al alegerii»”. „Dar, fără îndoială, a provocat daune semnificative relației sale personale cu Trump”, a adăugat el.

„Este posibil să se termine. Dar este la fel de posibil ca un Trump afectat să se răzgândească, fie împotriva NATO, fie împotriva anumitor europeni, inclusiv a Regatului Unit, poate cu tarife vamale noi sau mai mari – un risc care face ca reconstruirea legăturilor noastre cu piața unică a UE să fie o prioritate imediată.”

Trump a criticat în repetate rânduri Marea Britanie pentru refuzul acesteia de a autoriza utilizarea bazelor militare pentru atacurile inițiale asupra Iranului, precum și pentru decizia sa de a ceda suveranitatea Insulelor Chagos către Mauritius. Starmer nu a ripostat, dar a spus că își va menține poziția cu privire la război „indiferent de presiune și zgomot”.

Întrebat de comitetul de legătură al parlamentului despre comentariile „destul de nepoliticoase” făcute de Trump, prim-ministrul a declarat: „Sunt complet concentrat pe ceea ce este în interesul superior al țării noastre și nu-mi prezint scuze în privința asta. În ciuda presiunii care vine din alte părți, voi rămâne concentrat asupra a ceea ce este în interesul național britanic.” „Și multe dintre lucrurile spuse sau făcute sunt, fără îndoială, spuse și făcute pentru a pune presiune pe mine, nu am nicio îndoială în privința asta. Înțeleg ce se întâmplă. Dar nu voi ezita în această privință”, a completat liderul de la Londra.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰