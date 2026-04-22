Kievul a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin. Anunţul ministrului de Externe Andrii Sîbiga

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între liderul Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat, marți, ministrul de Externe Andrii Sîbiga. Aceste discuții ar avea loc în contextul în care Kievul vrea să revigoreze discuțiile de pace, scrie Reuters, citat de Agerpres.

"I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat şi alte capitale", a declarat ministrul de externe Andrii Sîbiga în declaraţii pentru presă de marţi care au fost aprobate pentru publicare miercuri.

El a adăugat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o doreşte de multă vreme pentru a încerca să grăbească o soluţionare a conflictului de peste patru ani.

Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei şi a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.

Sîbiga nu a precizat cum a răspuns Ankara acestei propuneri.

"Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge", a precizat el.

Kremlinul vrea să-l găzduiască pe Zelenski la Moscova

Kremlinul a anunţat anterior că este dispus să-l găzduiască pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.

În acelaşi timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere după câştigarea alegerilor anterior în această lună.

