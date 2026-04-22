Kievul a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin. Anunţul ministrului de Externe Andrii Sîbiga

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între liderul Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat, marți, ministrul de Externe Andrii Sîbiga. Aceste discuții ar avea loc în contextul în care Kievul vrea să revigoreze discuțiile de pace, scrie Reuters, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 22.04.2026 , 13:46
"I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat şi alte capitale", a declarat ministrul de externe Andrii Sîbiga în declaraţii pentru presă de marţi care au fost aprobate pentru publicare miercuri.

El a adăugat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o doreşte de multă vreme pentru a încerca să grăbească o soluţionare a conflictului de peste patru ani.

Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei şi a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.

Articolul continuă după reclamă

Sîbiga nu a precizat cum a răspuns Ankara acestei propuneri.

"Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge", a precizat el.

Kremlinul vrea să-l găzduiască pe Zelenski la Moscova

Kremlinul a anunţat anterior că este dispus să-l găzduiască pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.

În acelaşi timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere după câştigarea alegerilor anterior în această lună.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina ucraina volodimir zelenski vladimir putin
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile?
Observator » Ştiri externe » Kievul a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin. Anunţul ministrului de Externe Andrii Sîbiga
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.