Kimberly Guilfoyle, care s-a lăudat că SUA pot răsturna guvernul grec ca în România, vizată de un nou scandal

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea americană în Grecia și fosta parteneră a lui Donald Trump Jr., este vizată de noi dezvăluiri privind relațiile sale cu donatori politici. Potrivit The Wall Street Journal, aceasta i-ar fi cerut unui susținător al lui Trump 100.000 de dolari și i-ar fi promis sprijin pentru a obține acces la persoane influente din administrația americană.

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"Dragule, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi", i-a scris ea lui Deters, într-un mesaj însoțit de un emoji cu mâinile împreunate și de un document PDF cu instrucțiuni de plată de la American Express. "Poți trimite banii direct aici", a adăugat ea pe 3 iulie 2025, cu doar câteva zile înainte de audierea pentru confirmarea sa, programată pe 9 iulie. În cele din urmă, Deters nu a efectuat plata și i-a spus lui Guilfoyle că acest lucru l-ar costa căsnicia. Însă schimbul de mesaje, care face parte dintr-un set de sute de mesaje, e-mailuri și scrisori analizate de The Wall Street Journal, ridică noi întrebări despre activitățile unuia dintre cei mai cunoscuți ambasadori americani.

Săptămâna trecută, Guilfoyle a fost criticată de reprezentanții democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților, care au cerut Departamentului de Stat să îi analizeze activitatea. Aceștia au invocat o investigație a publicației The Wall Street Journal referitoare la promovarea unei companii grecești, al cărei lobbyist a însoțit-o la întâlniri cu reprezentanți ai guvernelor din Balcani.

Jesse Binnall, avocatul lui Guilfoyle, a declarat că ambasadoarea contestă autenticitatea mesajelor, dar a refuzat să ofere detalii. El a precizat că aceasta fusese plătită pentru a participa ca vorbitor la evenimente înainte de nominalizarea sa și că "mai avea de primit bani pentru deplasările și sprijinul acordat acestor evenimente patriotice". Deters a susținut că nu îi datora nicio sumă.

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Un oficial al Ambasadei SUA a transmis: "Cariera lui Guilfoyle, atât în serviciul public, cât și în afara acestuia, este ghidată de valori profunde și durabile. Ea a fost supusă unei verificări complete de către Comisia pentru Relații Externe a Senatului, cu participarea ambelor partide, și a fost confirmată de Senatul SUA. Ambasadoarea rămâne dedicată reprezentării poporului american cu devotament și integritate".

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Atena, în timpul vizitei secretarului de stat Marco Rubio, acesta a lăudat activitatea lui Guilfoyle, care se afla în fața tribunei sale: "Este suficient să spun că ambasada noastră face o treabă foarte bună. Ambasadoarea noastră s-a dovedit un reprezentant puternic", a declarat Rubio.

Deters, un avocat în vârstă de 63 de ani și fost coproprietar al Snappy Tomato Pizza, un lanț regional de restaurante, a candidat fără succes pentru Congres și pentru funcția de guvernator. Într-o serie de interviuri, el a declarat că lipsa rezultatelor obținute prin intermediul lui Guilfoyle l-a dezamăgit în privința administrației Trump, deși continuă să susțină majoritatea politicilor acesteia. Deters a afirmat că Guilfoyle i-a promis că, dacă îi va oferi cei 100.000 de dolari pentru plata datoriei către American Express, "voi fi alături de tine și de Trump până la capăt, pentru totdeauna". "Dar nu a făcut niciodată nimic din ce a promis", a spus el.

Cum a început relația dintre Kimberly Guilfoyle și donatorul Eric Deters

Deters a povestit că relația sa cu Guilfoyle a început în 2020, când a lansat în Kentucky un eveniment numit Freedom Fest, ca reacție la măsurile sanitare obligatorii introduse în timpul pandemiei de COVID-19. El susține că, în anii următori, i-a plătit lui Guilfoyle 300.000 de dolari pentru a susține discursuri la eveniment. De asemenea, a declarat că i-a plătit 200.000 de dolari lui Donald Trump Jr. și 100.000 de dolari lui Eric Trump pentru participări similare.

În 2022, Deters a donat și 125.000 de dolari unui comitet de acțiune politică ce îl susținea pe Trump, potrivit documentelor Comisiei Electorale Federale. În septembrie 2024, Guilfoyle și Donald Trump Jr. urmau să participe la evenimentul organizat de Deters în Kentucky. Trump Jr., care călătorea cu un avion separat, a aterizat pe un aeroport privat aflat la aproximativ o jumătate de oră de aeroportul principal din Cincinnati, unde sosise Guilfoyle. Deters a preluat-o și a condus în grabă prin sudul statului Ohio. La un moment dat, după ce a ratat o ieșire de pe autostradă, a coborât cu mașina pe o pantă acoperită cu iarbă, în încercarea de a ajunge la Trump Jr. Deters a povestit că Guilfoyle i-a dat porecla "Jason Statham", după actorul de filme de acțiune.

Ce favoruri i-ar fi cerut Eric Deters lui Kimberly Guilfoyle după victoria lui Trump

După victoria lui Trump la alegerile din toamna acelui an, Deters susține că a început să îi solicite ajutorul lui Guilfoyle în mai multe chestiuni pe care le considera extrem de importante. El dorea ca Departamentul Justiției să solicite extrădarea lui Abubakar Atiq Durrani, un medic din Ohio care fugise în Pakistan după ce fusese acuzat că fraudase companii de asigurări prin efectuarea unor intervenții chirurgicale inutile la coloană, inclusiv asupra unor copii.

De asemenea, voia să discute cu Billy Long, viitorul șef al Fiscului american (IRS), despre o investigație privind deducerile sale fiscale. Deters, care afirmă că îi consiliază pe avocații ce reprezintă sute de foști pacienți care l-au dat în judecată pe Durrani pentru presupuse erori medicale, neglijență și fraudă, i-a spus lui Guilfoyle că speră ca Departamentul Justiției, sub administrația Trump, să exercite presiuni asupra Pakistanului pentru localizarea și extrădarea medicului.

El a declarat că i-a cerut lui Guilfoyle să determine Departamentul Justiției să deschidă o anchetă împotriva MedPro. De asemenea, i-a promis un milion de dolari dacă îl ajuta să obțină un interviu în emisiunea fostului prezentator Fox News Tucker Carlson, unde spera să atragă atenția asupra cauzei sale. Guilfoyle l-a asigurat că depunea eforturi pentru a-i aranja apariția. "Ar trebui să primim un răspuns până la sfârșitul săptămânii", i-a scris ea în decembrie 2024.

Mesajele analizate de The Wall Street Journal arată că Guilfoyle a contactat persoane din anturajul lui Carlson pentru a organiza interviul, însă demersul nu a avansat prea mult. Carlson a declarat publicației că nu auzise niciodată de Deters și că nu ține legătura cu Guilfoyle, care nu are niciun rol în alegerea invitaților săi. "Un milion de dolari pentru o apariție într-un podcast? Nu este ea ambasadoare în Grecia? Este complet absurd", a spus Carlson.

Avocatul lui Guilfoyle, Jesse Binnall, a declarat: "Ambasadoarea Guilfoyle nu își va cere niciodată scuze pentru că a încercat să atragă atenția asupra unui caz în care 1.000 de copii au fost supuși unor intervenții chirurgicale inutile, invazive și care le-au provocat suferințe grave".

Contactele dintre Guilfoyle și Deters au devenit mai frecvente în lunile de după nominalizarea ei ca ambasadoare în Grecia, în decembrie 2024. Aceasta i-a promis că va interveni pe lângă oficiali importanți ai administrației Trump, de la directorul FBI, Kash Patel, până la fostul procuror general Pam Bondi. "Toți secretarii, știi tu, de la Apărare, Transporturi, Trezorerie, Comerț, comisarul IRS, toți îmi răspund imediat", i-a scris ea. Apoi l-a menționat și pe directorul FBI, scriindu-i greșit numele: "Ah, da, uitasem de Cash Patel".

Guilfoyle, îngrijorată că mesajele despre bani i-ar putea afecta numirea ca ambasadoare

Un purtător de cuvânt al FBI a declarat că Guilfoyle nu a făcut demersuri pe lângă Patel. Celelalte agenții nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Guilfoyle și-a exprimat și îngrijorarea că relația sa cu Deters ar putea deveni publică și că acest lucru i-ar putea afecta numirea ca ambasadoare. Ea l-a avertizat în repetate rânduri să nu discute despre bani sau plăți prin mesaje scrise. "Eric, chiar mi-aș dori să nu mai lași toate aceste lucruri în scris", i-a transmis într-un schimb de mesaje.

În ianuarie 2025, la câteva săptămâni după nominalizare, Guilfoyle s-a plâns că Deters îi spusese unui producător al podcastului ei despre înțelegerea dintre ei. "Este incredibil că, atunci când avem o înțelegere privată, tu pui un producător în copie într-un mesaj despre bani", i-a scris ea. "Nu spune că avem vreo înțelegere." Apoi a adăugat: "Ce coșmar! O să mă faci să pierd postul de ambasadoare. Nu mai scrie".

Cine este Kimberly Guilfoyle

Guilfoyle a început o relație cu Donald Trump Jr. la jumătatea primului mandat prezidențial al tatălui acestuia și a devenit una dintre cele mai vocale susținătoare ale președintelui. După înfrângerea lui Trump la alegerile din 2020, Guilfoyle a încercat să își transforme statutul de figură emblematică a mișcării MAGA într-o afacere profitabilă. A încercat mai multe proiecte comerciale, inclusiv game de produse pentru îngrijirea părului, parfumuri și un centru de servicii medico-estetice. A înființat și o firmă de consultanță politică și a căutat contracte în domeniul relațiilor publice.

În 2022, a lansat un brand de vodcă și șampanie de lux, numit American Dream, și a organizat o cină pentru invitații de la Mar-a-Lago. Participanții și-au dat seama, la jumătatea evenimentului, că era vorba despre o prezentare menită să atragă investiții. În martie 2024, American Dream încerca să atragă două milioane de dolari de la investitori, potrivit unei prezentări analizate de The Wall Street Journal. Compania estima că va ajunge la venituri de 75 de milioane de dolari în trei ani. Ulterior, Guilfoyle a dizolvat firma. Avocatul ei declarase anterior pentru publicație că afirmația potrivit căreia cina American Dream fusese "o prezentare pentru atragerea de investiții" era falsă.

În această perioadă, Trump devenise nemulțumit de faptul că Guilfoyle solicita investiții de la membrii clubului Mar-a-Lago pentru propriile companii, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. La un moment dat, președintele s-ar fi plâns că Guilfoyle trebuia să strângă bani pentru el, dar, în schimb, folosea clubul pentru a atrage fonduri pentru propriile afaceri, potrivit uneia dintre surse.

Pe măsură ce audierea pentru confirmarea sa în funcție se apropia, în 2025, Guilfoyle le-ar fi spus prietenilor că nu mai avea bani, potrivit unor persoane care cunoșteau situația. Logodna sa cu Donald Trump Jr. se încheiase în anul precedent.

În declarația financiară depusă în februarie 2025, Guilfoyle a raportat datorii care includeau un împrumut pentru o ambarcațiune, evaluat între 100.000 și 250.000 de dolari, și un credit ipotecar cu o valoare cuprinsă între un milion și cinci milioane de dolari.

"Putem face asta oricărei ţări". Ce ar fi spus ambasadoarea SUA în Grecia despre căderea Guvernului român

The Wall Street Journal a dezvăluit că la o cină organizată la Atena, în martie, Kimberly Guilfoyle ar fi ameninţat voalat guvernul grec referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului de la Bucureşti. "Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici", s-ar fi lăudat fostă logodnică a lui Donald Trump Jr. Episodul a fost confirmat şi de jurnaliştii de la Financial Times. Avocatul lui Guilfoyle a contestat acuzaţiile.