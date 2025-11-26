Kremlin: Serviciile secrete din Ucraina și Rusia s-au întâlnit la Abu Dhabi. Nu s-a discutat planul de pace

Reprezentanţii serviciilor secrete din Ucraina și Rusia s-au întâlnit marți la Abu Dhabi, dar nu au discutat despre pacea în Ucraina, a declarat miercuri presei ruse consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov. Presa occidentală a relatat ieri că în capitala Emiratelor Arabe Unite au avut loc negocieri între delegația rusă și cea americană, dedicate noului plan de pace propus de administrația SUA. Secretarul armatei americane Daniel Driscoll s-a întâlnit cu delegația rusă. De asemenea, la Abu Dhabi se afla și o delegația ucraineană condusă de Kirilo Budanov.

Iuri Ușakov şi Vladimir Putin, la o intâlnire la Kremlin, 18 noiembrie 2025 - Profimedia

Iuri Uşakov, cel mai înalt consilier pe probleme de politică externă al lui Vladimir Putin a confirmat că, pe 25 noiembrie, la Abu Dhabi a avut loc o întâlnire între reprezentanții serviciilor secrete din Ucraina și Rusia.

Reprezentanții serviciilor secrete ucrainene și ruse s-au întâlnit la Abu Dhabi

"Au fost prezenți...reprezentanți ai serviciilor secrete din Ucraina și Rusia. Ei se întâlnesc periodic și discută subiecte delicate, inclusiv legate de schimbul de prizonieri", a declarat acesta potrivit TASS.

Potrivit lui Ușakov, în cadrul întâlnirii a apărut și un "pian din tufiș", o expresie ironică pentru o apariție neașteptată, dar regizată, referindu-se la secretarul armatei americane Dan Driscoll, care se ocupă în prezent de dosarul ucrainean.

"Și el a apărut acolo și a avut o întâlnire, din câte înțeleg, cu reprezentanți ucraineni, probabil stabilită în prealabil. Și, de asemenea, s-a întâlnit în mod neașteptat cu reprezentanții noștri", a explicat Ușakov.

Ușakov a declarat că planul de pace nu a fost discutat la Abu Dhabi

Politico, Axios, Reuters, CBS News și Financial Times au relatat marţi că la Abu Dhabi au început negocieri între delegațiile Rusiei și Statelor Unite, speculând că aveau legătură cu noul plan de pace propus de administrația americană. În capitala Emiratelor Arabe Unite se afla şi o delegație ucraineană, condusă de șeful serviciului de informații militare, generalul Kirilo Budanov.

Ușakov a precizat că la întâlnirea dintre serviciile secrete ucrainene și cele ruse, delegația rusă a fost formată din reprezentanți ai serviciilor relevante care se ocupă de chestiuni practice "foarte dificile şi delicate", fără a detalia cine a fost prezent din partea Rusiei. Ei se întâlnesc periodic pentru a discuta "chestiuni sensibile", inclusiv legate de schimburile de prizonieri, a spus el. A ţinut totuşi să precizeze că nu a fost prezent directorul Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, ci altcineva.

Întrebat dacă Moscova are o imagine mai clară a planului de pace american în urma acelor negocieri, Ușakov a declarat că "nu, planul de pace nu a fost discutat la Abu Dhabi". Potrivit consilierului prezidențial, planul de pace american nu a fost încă discutat în detaliu "cu nimeni". Ușakov a subliniat că partea rusă l-a primit, dar nu au existat discuții pe marginea lui.

