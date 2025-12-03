Kremlin: Putin nu a respins planul de pace al lui Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat miercuri că afirmațiile potrivit cărora Vladimir Putin ar fi respins planul de pace al lui Donald Trump privind Ucraina nu sunt corecte.

Vladimir Putin, la un eveniment la Moscova, 3 decembrie 2025 - Profimedia

"Nu, această formulare nu este corectă", a spus Peskov, răspunzând la întrebarea dacă se poate considera că Putin a respins planul de pace propus de SUA. Kremlinul a comentat rezultatele negocierilor de 5 ore dintre Vladimir Putin, Steve Witkoff și Jared Kushner, spunând că o parte dintre prevederile planului privind Ucraina au fost acceptate, iar altele au fost considerate inacceptabile.

"Unele lucruri au fost acceptate, altele au fost considerate inacceptabile", a explicat Peskov, descriind situația drept "un proces normal de lucru în căutarea unui compromis".

Rusia și SUA desfășoară în prezent activități la nivel de experți, ale căror rezultate ar trebui să devină baza unor contacte la nivel înalt, a mai transmis Kremlinul, adaugând că Rusia apreciază foarte mult voința politică a președintelui Trump pentru o reglementare pașnică a situației din Ucraina.

Articolul continuă după reclamă

Iuri Ușakov, cel mai înalt consilier pe probleme de politică externă al lui Vladimir Putin, a declarat, la finalul discuțiilor, că în ceea ce privește teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina, "nu s-a stabilit încă o variantă de compromis", deși "anumite propuneri venite din partea SUA sunt deschise negocierii". "Am ajuns la un consens pe anumite puncte, în timp ce altele au fost contestate. Însă ceea ce contează este că discuția a fost una constructivă, iar ambele părți și-au exprimat dorința de a continua dialogul", a adăugat Ușakov.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰