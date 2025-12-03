Niciun compromis privind teritoriile ocupate în Ucraina, după 5 ore de discuţii între Rusia şi SUA, la Kremlin

Vladimir Putin a discutat aseară la Moscova cu echipa lui Donald Trump despre planul de pace. Negocierile au durat cinci ore, însă s-au terminat exact ca toate cele de până acum: nu s-a ajuns la niciun compromis privind teritoriile disputate. Înainte să se aşeze la masă cu americanii, Vladimir Putin a ameninţat Europa cu războiul. Rusia este pregătită acum de luptă - a fost mesajul liderului de la Kremlin, care a avertizat că pretenţiile aliaţilor Ucrainei sunt inacceptabile.

Discuţia lui Vladimir Putin cu delegaţia americană s-a încheiat după cinci ore şi a fost descrisă drept productivă de consilierii liderului de la Kremlin. "Au fost discutate în mod special problemele teritoriale. Până acum, nu s-a ajuns la un compromis. Unele dintre propunerile americane par mai mult sau mai puţin acceptabile, dar trebuie discutate", a declarat Yuri Ushakov, consilier de la Kremlin.

Ce s-a discutat în şedinţa de 5 ore

În ceea ce privește problema teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, care reprezintă aproximativ 19% din țară, "nu a fost încă aleasă nicio soluție de compromis", deși "anumite propuneri americane pot fi discutate", a explicat Ușakov.

Rezultatul negocierilor ar urma sa fie analizat astăzi de Steve Witkoff şi ginerele lui Trump cu Zelenski. "Există mult dialog, dar avem nevoie de rezultate. Din ceea ce am văzut, Statele Unite fac paşi serioşi pentru a pune capăt războiului", a declarat Volodimir Zelenski. În timp ce echipa sa negocia la Moscova, Trump a făcut un anunţ de la Washington. "Nu mai suntem implicaţi financiar în acel război".

După această întâlnire cu rușii la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner s-ar putea întâlni miercuri în Europa cu o delegație a Kievului, potrivit unei surse ucrainene care a vorbit cu AFP.

Putin a ameninţat din nou UE

Înainte să se aşeze la masă cu delegaţia americană, Putin s-a dezlănţuit la adresa Uniunii Europene într-un discurs războinic de 13 minute. "Nu vom porni un război cu Europa, am spus deja. Dar dacă Europa vrea acest război cu noi, s-ar putea să apară rapid o situație în care nu va mai rămâne nimeni cu care să negociem".

Putin i-a acuzat pe liderii europeni că sabotează eforturile de pace ale americanilor şi ameninţă cu represalii, inclusiv militare. Un prim astfel de răspuns ar putea veni în Marea Neagră, după ce trei nave din "flota fantomă" a Rusiei au fost atacate cu drone, în largul coastelor Turciei. "Vom spori atacurile asupra instalațiilor portuare și asupra navelor care intră în porturile ucrainene".

