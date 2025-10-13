Antena Meniu Search
Preşedintele Venezuelei: "Maria Corina Machado este o vrăjitoare diabolică"

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a spus duminică despre lidera opoziţiei Maria Corina Machado, recompensată cu două zile înainte Premiul Nobel pentru Pace, că este o "vrăjitoare diabolică".

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 08:12
Machado a fost distinsă "pentru neobosita sa" luptă în favoarea democraţiei în această ţară sud-americană unde mişcarea sa revendică victoria în alegerile prezidenţiale din 2024, câştigate oficial de Maduro.

"Aproximativ 90% din populaţie o respinge pe vrăjitoarea diabolică a sayonei", a spus preşedintele, referindu-se la acest spirit răzbunător din legendele venezuelene, dar fără a menţiona numele adversarei sale sau premiul recent acordat, conform France24.

Guvernul foloseşte adesea această poreclă pentru a se referi la Machado.

"Vrem pace şi o vom avea, dar o pace cu libertate, cu suveranitate", a adăugat Nicolas Maduro, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave în Marea Caraibelor pentru a combate traficul de droguri din Venezuela, acuzându-l pe şeful statului că se află la conducerea unui cartel.

Maria Corina Machado susţine aceste manevre şi a dedicat Premiul Nobel "poporului suferind din Venezuela", precum şi preşedintelui american Donald Trump, care a pretins şi el recompensa, afirmând că a pus capăt mai multor războaie. 

