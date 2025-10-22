Le Figaro: Două rafinării cu legături ruseşti din Ungaria şi România afectate de explozii în aceeaşi zi

Două rafinării importante din Ungaria și România, ambele având legături cu Rusia, au fost afectate aproape simultan de explozii, cea de la Százhalombatta, la sud de Budapesta, în Ungaria, în seara zilei de 20 octombrie, şi cea de la Ploieşti, Petrotel-Lukoil, în România, la prânz, relatează Le Figaro. Publicația se întreabă dacă au fost accidente tehnice, erori umane sau acte deliberate.

Pompierii maghiari au stins rapid incendiul de la prima rafinărie şi nu au fost raportate victime. Explozia din a doua rafinărie a rănit grav un muncitor la picior şi la cap. Acesta a fost transportat la o unitate de terapie intensivă. Cele două rafinări au un facto comun: ambele sunt legate într-un fel sau altul de Rusia.

Rafinăria din Százhalombatta, singura instalaţie de prelucrare a ţiţeiului din Ungaria, rafinează în principal petrol provenit din Rusia. Este o raritate în Uniunea Europeană, unde majoritatea ţărilor au decis să reducă importurile de petrol şi gaze ruseşti după invadarea Ucrainei. În ceea ce priveşte rafinăria Petrotel-Lukoil, aceasta este o filială a grupului Lukoil, una dintre cele mai mari companii de petrol şi gaze din Rusia, aminteşte publicaţia franceză.

Act deliberat, eroare umană sau problemă tehnică

În timp ce restul Europei renunţă treptat la energia rusă, Ungaria şi-a menţinut, ba chiar a crescut importurile de petrol şi gaze ruseşti, insistând asupra faptului că nu există nicio alternativă viabilă. Iar România găzduieşte în continuare companii ruseşti pe teritoriul ei, cum ar fi rafinăria Petrotel-Lukoil, dar şi o filială a grupului Lukoil specializată în distribuţia cu amănuntul a combustibililor, explică Le Figaro. În ambele ţări au fost demarate anchete.

Autorităţile nu au exclus ipoteza unui act deliberat, la fel ca şi cea a unei simple erori umane sau a unei probleme tehnice. Aceste incidente aproape simultane au avut loc a doua zi după semnarea unui acord între miniştrii energiei din Uniunea Europeană privind interzicerea totală a importurilor de gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028. Măsura trebuie încă negociată cu Parlamentul European.

Aproape 20% din gazul achiziţionat de Europa este încă rusesc în prezent. Două ţări din UE se disting însă: Ungaria şi Slovacia, ale căror guverne ezită să întoarcă spatele Rusiei şi care au obţinut o derogare pentru a continua să se aprovizioneze cu energie rusească.

