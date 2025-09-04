Liderii "Coaliţei de Voinţă" se reunesc astăzi la Paris pentru a discuta cu Volodimir Zelenski situaţia din ţara sa.

La întâlnire va participa şi Nicuşor Dan, însă online. Preşedintele ucrainean a ajuns încă de aseară la Palatul Elysee unde a fost întâmpinat de Emmanuel Macron. Discuţiile de astăzi vor fi, în special, despre ajutorul oferit Ucrainei, iar la final, oficialii europeni îl vor suna pe Donald Trump.

Reacţiile preşedinţilor Franţei şi Ucrainei

"Toată munca îmi permite să vă spun că noi, europenii, suntem pregătiţi să oferim garanţii de securitate Ucrainei şi ucrainenilor, în ziua în care pacea va fi semnată, acesta a fost angajamentul pe care l-am luat la Washington", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Articolul continuă după reclamă

"Din păcate, până acum, nu am văzut niciun semn din partea Rusiei că vrea să pună capăt războiului", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰