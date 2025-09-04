Antena Meniu Search
Video Liderii "Coaliţei de Voinţă", reuniune la Paris. Nicuşor Dan va participa prin videoconferinţă

Liderii "Coaliţei de Voinţă" se reunesc astăzi la Paris pentru a discuta cu Volodimir Zelenski situaţia din ţara sa.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 08:50

La întâlnire va participa şi Nicuşor Dan, însă online. Preşedintele ucrainean a ajuns încă de aseară la Palatul Elysee unde a fost întâmpinat de Emmanuel Macron. Discuţiile de astăzi vor fi, în special, despre ajutorul oferit Ucrainei, iar la final, oficialii europeni îl vor suna pe Donald Trump.

Reacţiile preşedinţilor Franţei şi Ucrainei

"Toată munca îmi permite să vă spun că noi, europenii, suntem pregătiţi să oferim garanţii de securitate Ucrainei şi ucrainenilor, în ziua în care pacea va fi semnată, acesta a fost angajamentul pe care l-am luat la Washington", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

"Din păcate, până acum, nu am văzut niciun semn din partea Rusiei că vrea să pună capăt războiului", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

ucraina romania paris emmanuel macron volodimir zelenski nicusor dan
