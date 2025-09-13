Micul Paris nu mai e chiar atât de mic. Limba noastră a ajuns, în premieră, materie în şcolile din Franţa, şi poate fi aleasă, din clasa a şaptea, drept a doua limbă străină, limbă obligatorie. Numărul tot mai mare de elevi cu origini româneşti a făcut autorităţile locale, Ambasada României şi întreaga comunitate să se lupte pentru ca statutul limbii nioastre să fie pus pe acelaşi piedestal cu spaniola, portugheza sau italiana. Teoretic, cursurile se adresează oricărui elev interesat să înveţe o limbă străină de la zero, însă până acum s-au înscris în program doar români şi moldoveni.

De două săptămâni, limba română răsună în sălile de clasă ale unei şcoli din Blanc-Mesnil, un orăşel de lângă Paris. Acolo învaţă 30 de copii români, parte dintr-un proiect-pilot care pune limba română pe aceeaşi listă de opţiuni cu spaniola, italiana, germana şi araba.

Limba română ar putea fi disciplină obligatorie la bacul francez

"Copiii nu sunt obligaţi să aleagă limba română, e o limbă opţională, dar odată ce a fost aleasă în programa şcolară din clasa a şasea ea devine obligatorie până în clasa a 12 a. Reprezintă fără îndoială o pagină de istorie pentru statutul limbii române de peste hotare", a declarat Alexandru Mardale, profesor universitar, şeful Catedrei de Studii româneşti la INALCO.

Până în 2019, tinerii din Franţa puteau să aleagă limba română ca probă scrisă facultativă la examenul de bacalaureat chiar dacă nu au studiat-o la şcoală.

"În 2019 a avut loc o reformă a bacului francez care spune că orice materie care nu e studiată cel puţin un an la şcoală nu mai poate fi dată la bac. De aici frustrarea comunităţii. În ultimul an de bac, la proba scrisă erau peste 400 de lucrări este enorm pentru o limbă care nu e studiată, am făcut scrisori, petiţii, cu ajutorul comunităţilor, părinţilor copiilor, reprezentanţiilor diverselor asocaţii", a declarat Alexandru Mardale, profesor universitar, seful Catedrei de Studii romanesti la INALCO.

Eforturile tuturor au dat rezultate după 6 ani, iar acum Ambasada României în Franţa caută o pepinieră de profesori care să predea.

"Începând cu acest an şcolar, elevii din clasa a şaptea din sistemul francez, la 11-12 ani, echivalentul clasei a şasea în România, au posiblitatea de a studia limba română ca cea de-a doua limbă straină. Actualul proiect pilot în eventualitatea unei aprecieri pozitive ar putea crea premisele susţinerii probei de limbă română la bac francez ca disciplină obligatorie", a declarat Ioana Bivolaru, ambasadoarea României la Paris.

"Din păcate sunt foarte puţine persoane calificate pentru că nu există un concurs de formare a profesorilor de limba română în Franţa cum pentru celelalte limbi există echivalentul definitivatului sau al gradelor", a declarat Alexandru Mardale, profesor universitar, seful Catedrei de Studii romanesti la INALCO.

În Franţa trăiesc în jur de 300.000 de români, o comunitate în plină expansiune.

