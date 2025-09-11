Limba română, predată ca materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui program pilot
Limba română devine limbă străină obligatorie în cadrul unui program pilot lansat în sistemul public de învățământ din Franța. Inițiativa, implementată în premieră la un colegiu din Blanc-Mesnil, vizează creșterea treptată a numărului de elevi care studiază româna și extinderea cursului până la nivel liceal.
Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care a transmis că programul se va derula pe mai mulți ani.
"Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar.
Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă română", a transmis într-o postare pe social media Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Franţa.
"Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a", a mai precizat ambasadorul României în Franţa.
Inițiativa reprezintă un pas important pentru integrarea comunității românești și pentru promovarea limbii române în școlile franceze.
