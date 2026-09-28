Locul în care femeile din China plătesc bani grei ca să nască. Bebelușii primesc cetățenie americană

O insulă mică și izolată din Pacific a devenit o destinație pentru femeile din China care vor ca bebelușii lor să primească pașaport american. Cu zeci de nașteri înregistrate anual, fenomenul a devenit o afacere pentru localnici, dar și o sursă de îngrijorare pentru autorități.

Într-o zi toridă de iulie, o femeie de 36 de ani din China i-a pus în mâini interpretei Melanie o geantă albastră plină cu bani. Urma să intre în sala de operație pentru o cezariană. Femeia venise singură din China pentru a naște în Saipan, teritoriu american din Pacific, iar nou-născutul urma să primească astfel cetățenia americană.

"Mi-a spus că a venit pentru pașaportul american. Nu am foarte mulți bani, dar vreau să le ofer copiilor mei două opțiuni: China sau o altă țară", a povestit Melanie. Ea spune că a tradus pentru patru femei chineze care au născut în Saipan doar în acest an și crede că pe insulă sunt mai mult de 10 interpreți care fac aceeași muncă.

Un fenomen care a explodat

Saipan are aproximativ 50.000 de locuitori, iar economia insulei este de ani buni în declin. Turismul pentru nașteri a început în 2009, iar fenomenul a crescut rapid. În 2018, 581 de copii s-au născut aici în astfel de cazuri, reprezentând 46% din totalul nașterilor.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile au încercat să limiteze fenomenul și, în 2024, au redus perioada în care turiștii chinezi puteau rămâne fără viză de la 45 la 14 zile. Totuși, femeile continuă să vină. În 2024, 58 de nașteri au fost asociate unor turiști, adică 10% din total. Anul trecut, aproape 50 de femei au venit în Saipan pentru a naște.

Înainte de pandemie, localnicii spuneau că femeile însărcinate din China erau o prezență obișnuită pe plajele și străzile insulei. Acum sunt mult mai greu de văzut, scrie The Telegraph.

O rețea discretă

Localnicii spun că femeile sunt cazate în apartamente și primesc ajutor pentru a ajunge la controale, a-și cumpăra mâncare și a merge la spital. Șoferii de taxi le duc la consultații, interpreții le însoțesc la spital, iar unele persoane se ocupă de mâncare și curățenie.

Site-uri în limba chineză promovează Saipan drept un loc unde femeile pot naște și pot obține cetățenia americană pentru copii. Unele firme promit că se ocupă inclusiv de certificatul de naștere și pașaportul copilului.

Un medic din Saipan spune că a văzut multe astfel de cazuri. El se teme că unele femei ar putea fi exploatate. "Unele au un translator, altele nu au pe nimeni. Îmi doresc să existe un serviciu care să le ajute să înțeleagă sistemul medical", a spus medicul.

Temeri privind influența Chinei

Problema a căpătat o dimensiune mai mare pe fondul tensiunilor dintre SUA și China. Unii oficiali și experți se tem că influența economică a Chinei asupra insulei ar putea deveni o problemă pentru securitatea americană.

Glen Hunter, care lucrează în administrația locală, a avansat chiar ipoteza că unii dintre copiii născuți aici ar putea fi folosiți în viitor de Beijing. Nu există însă dovezi că acești copii sunt pregătiți sau recrutați în acest scop.

Donald Trump a încercat să limiteze turismul pentru nașteri și a semnat în august un ordin executiv prin care și-a declarat intenția de a pune capăt practicii. În septembrie, însă, un judecător federal a blocat măsura, considerând-o aproape sigur neconstituțională.