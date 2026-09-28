Un șofer care transporta 20 de elevi cu un microbuz școlar a fost prins băut la volan, în Timiș. Polițiștii l-au oprit după ce acesta a încercat să evite filtrul rutier instituit pentru verificarea transportului școlar. Etilotestul a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au scos la iveală că microbuzul transporta mai mulți copii decât numărul de locuri înscris în acte. Mai mult, șoferul mai avusese permisul anulat pentru conducere sub influența alcoolului.

Șofer din Timiş, prins băut la volanul unui microbuz şcolar cu 20 de elevi. A încercat să evite poliţiştii - arhivă - imagini ilustrative

Un şofer beat, care conducea un microbuz şcolar în care se aflau 20 de elevi, a fost depistat, luni, de poliţiştii din cadrul Poliţiei Recaş, în timpul unor activităţi pentru verificarea legalităţii transportului şcolar.

Potrivit unei informări a Poliţiei Timiş, în cadrul unui filtru rutier instituit pe raza oraşului Recaş, poliţiştii au observat un microbuz destinat transportului elevilor care a efectuat o manevră bruscă de evitare a dispozitivului de control, prin efectuarea unui viraj în zona căii ferate, în afara localităţii, şi au pornit în urmărirea lui.

Şoferul s-a oprit din mers la scurt timp după punerea în funcţiune a semnalelor acustice şi luminoase ale echipajului de poliţie.

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La volan a fost identificat un bărbat de 36 de ani, iar în urma verificărilor, poliţiştii au constatat că acesta transporta 20 de copii, deşi autovehiculul avea înscrise în certificatul de înmatriculare 15 locuri.

Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma celor constatate, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională de 3.676 de lei şi au dispus reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 90 de zile.

Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române a reieşit că bărbatul a mai avut permisul de conducere anulat în anul 2020, ca urmare a săvârşirii, în anul 2018, a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii vor continua astfel de activităţi de verificare a transportului şcolar, pentru prevenirea şi combaterea abaterilor care pot pune în pericol siguranţa elevilor.