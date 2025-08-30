Antena Meniu Search
România a primit aplauze la Festivalul de Film de la Veneţia. Pelicula lui Mihai Mincan, "Dinţi de lapte", a fost proiectată, ieri, în cadrul categoriei Orrizontti. Pe covorul roşu, Julia Roberts a strălucit într-o ţinută simplă, dar de efect. Lungmetrajul în care joacă alături de Andrew Garfield a stârnit deja câteva controverse. 

de Redactia Observator

la 30.08.2025 , 09:36

Drama românească spune povestea unei fetițe de zece ani, care ajunge să fie ultima martoră a dispariției misterioase a surorii sale. Totul, spre finalul regimului comunist. 

"Totul a început când am citit dosarul miliţiei din 1989 despre dispariţia unui copil mic, o fetiţă. Ce am folosit de acolo a fost doar o imagine a unei fete, care a dispărut, cu o găleată roşie plină cu coji de nucă mergând la gunoi", a declarat Mihai Mincan, regizor. 

"Dinţi de Lapte", aplaudat la Veneţia

Lungmetrajul "Dinţi de Lapte", proiectat ieri la Veneţia, este o coproducție între mai multe ţări printre care Franţa şi Danemarca, concurează în secţiunea Orrizontti, rezervată tinerilor cineaşti.

Cot la cot cu filmul românesc a fost şi cel în care apare Julia Roberts. Frumoasa actriţă a atras toate privirile pe covorul roşu cu o rochie simplă, neagră, la care a accesorizat o pereche de cercei lungi cu diamante şi o brăţară colorată. 

Pelicula "After the Hunt", în care Julia Roberts joacă alături de Andrew Garfield, abordează tema abuzurilor asupra femeilor. Filmul a stârnit deja numeroase controverse - regizorul Luca Guadagnino este arătat cu degetul pentru că evocă tocmai în generic estetica filmelor lui Woody Allen, acuzat în trecut de agresiune sexuală asupra fiicei sale. 

Pe covorul roşu a strălucit şi o româncă. Loredana Salanţă a stârnit admiraţia tuturor purtând o rochie albă, cu decolteu adânc. Ţinuta a fost asortată cu o pereche de mănuşi negre şi o geantă cu pietre preţioase. Fosta Miss România şi câştigătoare a Top Model of The World s-a numărat printre invitaţii echipei de producţie a filmului cu George Clooney. 

