Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Măcelarul care a distrus vieţi". Chirurg suspectat că a îndepărtat părţi greşite ale corpului, fugar în Libia

Un chirurg care practica într-un spital din UK este acuzat de zeci de pacienți britanici că le-a mutilat viețile prin operații ratate pe creier și coloană, în care ar fi îndepărtat inclusiv părți greșite ale corpului, scrie Mediafax. Medicul, aflat acum în Libia, unde ar continua să profeseze, este vizat de o anchetă publică și de o investigație a poliției scoțiene în până la 200 de cazuri.

de Redactia Observator

la 30.11.2025 , 12:30
Chirurgul acuzat că a mutilat pacienți în UK a dispărut în Libia. Poliția investighează 200 de cazuri "Măcelarul care a distrus vieţi". Chirurg suspectat că a îndepărtat părţi greşite ale corpului, fugar în Libia - Profimedia

Un chirurg este acuzat de zeci de pacienți britanici că a făcut operații greșite, unele cu consecințe grave pentru aceștia. Suspendat din activitatea sa la un spital din Dundee în 2013, Sam Eljamel este acuzat de numeroși pacienți că a efectuat operații "eșuate" la creier și coloană vertebrală care le-au schimbat viața. Acuzațiile includ îndepărtarea unor părți greșite ale corpului, potrivit Sky News.

O anchetă publică este în curs de desfășurare, iar Poliția scoțiană examinează până la 200 de cazuri. Sam Eljamel, este originar din Libia, unde se crede că lucrează în prezent după ce a plecat din Marea Britanie.

Mărturii cutremurătoare: "Un măcelar care mi-a distrus viața"

Articolul continuă după reclamă

Annemarie Pymm, fostă funcționară fiscală, locuiește în Perth cu soțul ei. Ea este paralizată și abia poate vorbi după ce a suferit două operații pe creier efectuate de Eljamel pentru a-i extirpa cancerul. Femeia necesită îngrijire non-stop.

"Nu poate merge. Nu poate vorbi. Nu poate face nimic singură", a explicat soțul victimei.

Eljamel a fost șeful secției de neurochirurgie de la NHS Tayside din 1995 până în 2013. A fost lăudat ca fiind unul dintre cei mai importanți neurochirurgi din Europa și se avea cu un CV care se întindea pe mai multe pagini. Când au apărut pentru prima dată acuzațiile de malpraxis, șefii NHS i-au permis chirurgului să opereze peste 100 de alți pacienți. Ulterior, șefii din domeniul sănătății au recunoscut că pacienții au fost puși în pericol inutil.

Extrădarea, puțin probabilă

Între Regatul Unit și Libia există un tratat formal de extrădare care permite trimiterea cetățenilor libieni înapoi în Marea Britanie în anumite circumstanțe penale.

"Cred că provocarea este probabil prea mare. Pașii pe care Biroul Coroanei și poliția ar trebui să îi ia ar necesita cooperarea și acordul autorităților libiene. Este dificil de imaginat cum s-ar putea întâmpla acest lucru. Libia este o țară aflată în frământări. Diverse facțiuni se luptă pentru a prelua controlul asupra diferitelor părți. Ar trebui să convingi autoritățile libiene că este în interesul cetățenilor lor și al Libiei ca acest proces să aibă loc", a declarat, pentru Sky News, profesorul Peter Watson, un avocat specializat în cazurile legate de Libia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

malpraxis spital marea britanie chirurg extradare ancheta proces
Înapoi la Homepage
Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul
Unde au ajuns sute de milioane de euro din averea lui Ion Ţiriac. Fiul său a făcut anunţul
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Interviu emoţionant cu Marius Ţeicu, la 80 de ani: "Din păcate, fata mea nu mai e, iar de 8 ani n-am mai putut să compun"
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Ştiri externe » "Măcelarul care a distrus vieţi". Chirurg suspectat că a îndepărtat părţi greşite ale corpului, fugar în Libia