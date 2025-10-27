Suspiciuni de malpraxis la spitalul din Sinaia. Un chirurg care ar mai fi fost implicat într-un caz similar este acuzat de familia unei paciente că i-a adus femeii sfârşitul. După ce a stat internată două săptămâni în Sinaia, pacienta - care fusese supusă unei intervenţii simple - a ajuns la Spitalul Fundeni în Bucureşti pentru că nu se simţea bine. Spera că medicii de aici vor reuşi să vadă ce se întâmplă cu ea, doar că nici aceştia nu au reuşit să o salveze. Aşa cum spuneam, chirurgul din Sinaia nu este la prima acuzație de acest gen. În anul 2018, a uitat să scoată pansamentele sterile din abdomenul unei copile pe care o operase.

Femeia de 33 de ani a ajuns la spitalul din Sinaia cu câteva zile înainte de operaţie, iar din cauza unor inflamaţii i s-a administrat un tratament. Apoi, pe 27 septembrie a fost supusă intervenţiei chirurgicale, iar medicul i-a spus soţului acesteia că totul a decurs bine. Doar că femeia a mai rămas câteva zile internată în spital, după care a fost exernată cu recomandare să efectueze un control de specialitate la Fundeni.

Cum se apără conducerea spitalului din Sinaia

În tot acest timp, pacientei i-a fost lăsată o drenă cu ajutorul căreia să elimine rezidurile, însă soţul acesteia susţine că a fost acoperită cu un bandaj. Specialiştii de la Fundeni au decis că femeia trebuie operată din nou, iar când au deschis pacienta au constatat că avea o infecţie puternică la ficat. Au încercat tot ce s-a putut pentru pacientă, au fost nevoiţi să elimine o suprafaţă importantă din ficat, dar cu toate acestea femeia a murit duminică seară.

Soţul victimei vrea să ştie de ce în tot timpul în care a fost internată medicii din Sinaia nu au descoperit eventualele probleme. Acesta spune că a cerut sprijinul unor avocaţi care vor face plângere penală, dar vor cere anchete şi la forurile medicale. Conducerea spitalului din Sinaia susţine că femeia nu ar fi adus la cunoştinţa echipei medicale faptul că ar suferi de spasmofilie, o boală apărută, potrivit celor declarate de soţ, în urmă cu aproximativ 11 ani.

Bărbatul spune că soţia lui nu lua tratament pentru această boală. Femeia de 33 de ani era mama unui băieţel de 9 ani căruia îi era şi asistent personal pentru că micuţul are probleme de sănătate.

